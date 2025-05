Gavi denuncia dopo l’Inter: “Non volevano il Barcellona in finale di Champions, avevano paura”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Non sono ancora trascorse 24 ore dal triplice fischio della sfida tra Inter e Barcellona che ha visto i nerazzurri festeggiare l'accesso alla prossima finale di Champions contro una tra PSG e Arsenal ma sui social alcuni giocatori catalani iniziano ad uscire allo scoperto. Il popolo blaugrana e la stampa catalana ha puntato il dito contro l'arbitro Marciniak per alcuni episodi dubbi a loro dire spesso a favore dell'Inter. Dal rigore concesso fino al presunto fallo di Dumfries sul gol di Acerbi, il direttore di gara è finito nel mirino della critica anche da parte di Gavi.

Il giocatore su Instagram ha appena pubblicato una story con un lungo testo sovrascritto alla foto dei tifosi del Barcellona. Durissimo l'attacco del giocatore del Barcellona contro Marciniak senza mai nominarlo: "È molto dura, soprattutto sapendo quanto eravamo vicini, noi del Barcellona – si legge nel post di Gavi che poi esplode totalmente gettando ombre anche sulla Uefa -. Non volevano che arrivassimo in finale perché erano spaventati dalla stagione che stiamo vivendo". Un'uscita che sicuramente farà discutere quella di Gavi.

La story di Pedri pubblicata sul suo account Instagram.

La story del calciatore catalano prosegue ancora: "Non importa quanti anni siamo passati senza vincere la Champions League, anche se so che è molto dura e mi piacerebbe vincerla ogni anno, sono sicuro che la vinceremo se saremo tutti uniti. So che succederà – spiega ancora -. Per quanto a caldo in questo momento, possiamo chiudere questa stagione vincendo tre titoli… chi non vincerebbe nulla prima dell'inizio di questa stagione. Un'ottima stagione nonostante questo calo, diamo il massimo domenica a Montjuïc e vinciamo!!!!!". Il riferimento è molto chiaro.

L'obiettivo Liga del Barcellona in lotta col Real Madrid

L'obiettivo principale del Barcellona dopo la Supercoppa e la Copa del Rey è quello di trionfare in Liga. Un titolo che potrebbe arrivare già in questo weekend, non ufficialmente, ma dando una spallata decisiva al Real Madrid nel Clasico. Una sfida fondamentale dato che i catalani sono primi a +4 sui Blancos e potrebbero con una vittoria accorciare sulla squadra di Flick mettendo grande pressione. L'ultima volta proprio in finale di Copa del Rey la tensione era alle stelle ma alla fine Yamal e compagni sono riusciti a trionfare.