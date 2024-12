video suggerito

Gattuso senza barba per la prima volta dopo 22 anni è irriconoscibile: ma lo fa per un ottimo motivo Ringhio Gattuso si mostra senza barba per la prima volta dopo 22 anni. L’allenatore dell’Hajduk Spalato l’ha fatto per un ottimo motivo: “Sono felice di averlo fatto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gennaro Gattuso è tornato indietro di 22 anni in pochissimo tempo, almeno nel look. Ringhio, oggi allenatore dell'Hajduk Spalato, si è mostrato in modo inedito rispetto a come tutti lo conosciamo: senza barba. L'immagine di Gattuso con barba e baffetto che l'ha caratterizzato nel corso della sua carriera, prima da calciatore, e ora da allenatore, è completamente sparita.

Perché Gattuso si è fatto radere la barba

Gattuso si è fatto rasare la barba partecipando a un'iniziativa benefica. L'obiettivo è raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. E Gattuso di certo non si è sottratto. L'evento di beneficenza, Beard Auction, ha raccolto qualcosa come 10.000 euro. Denaro destinato ad associazioni locali che si occupano proprio di questa lotta. Nello spirito che caratterizza questa iniziativa, oltre a Gattuso, anche Zvonimir Sarlija ha detto addio anche alla sua barba. Insieme a loro si è rasato la barba anche Matej Sunara, il che ha ulteriormente sostenuto la nobile iniziativa. Quest'anno, nell'ambito della campagna sono stati esaminati più di 350 uomini, fino a raccogliere 150.000 euro.

Gattuso ha scherzato nel video in cui viene ritratto mentre il barbiere di turno si prodiga a rasargli la barba: "Ma che ca**o fai tu?". Poi al sito ufficiale dell'Hajduk rilascia alcune dichiarazioni importanti: "Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida perché si tratta di un'azione umanitaria molto importante – ha spiegato l'allenatore -. Non mi rado la barba da 20 anni, ma sono felice di farlo per beneficenza. Dobbiamo raccogliere almeno 10mila euro e mi sto radendo", ha spiegato l'ex tecnico di Milan e Napoli che ha dunque mantenuto la sua promessa.

Il nuovo look di Gattuso in vista del big match di campionato

Dopo aver partecipato a questa raccolta fondi di beneficenza, ora Gattuso con questo nuovo look attende un grande duello al vertice della SuperSport HNL. Domenica l'Hajduk ospiterà infatti al Poljud il Rijeka, che ha scavalcato al primo posto lo Spalato Bijele dopo l'ultima sfida nella 16esima giornata del campionato croato. Di certo Gattuso avrà un motivo in più per vincere questa partita ma soprattutto è stato ulteriormente apprezzato dalla sua tifoseria fin dal primo giorno del suo arrivo.