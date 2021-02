Due gol subiti in tre minuti, un piccolo grande blackout peril Napoli che subisce due gol dal Granada. Due gol subiti per errori dei partenopei, nel primo sbagliano Di Lorenzo e Rrahmani che lasciano libero Herrera che di testa insacca, mentre sul secondo l'errore è di Politano che permette un contropiede al Granada che raddoppia con un gol di Kenedy. E ora è durissima. Perché tra una settimana al ‘Maradona' il Napoli deve vincere almeno 3-0 per passare il turno, e se si pensa che nelle ultime cinque partite Insigne e compagni hanno fatto appena tre gol si capisce che la montagna da scalare è altissima.

Il risultato è bugiardo

La sconfitta con il Granada ovviamente brucia a Gattuso che ritiene ingiusto il passivo, perché il Napoli comunque ha creato delle occasioni. Con grande rammarico il tecnico ha parlato dei tanti problemi dei suoi calciatori, e all'elenco degli indisponibili ora si aggiunge pure Mattia Politano, uscito nell'intervallo per un problema al costato, che potrebbe tenerlo fuori dalla partita con l'Atalanta:

Per rimontare dobbiamo essere più precisi, per come siamo messi meritavamo qualcosa di più. Ora bisogna recuperare le energie, abbiamo pochi giocatori e la priorità ora è recuperare i giocatori, abbiamo perso anche Politano in questo momento. Siamo solo dieci. Perché se passiamo poi con chi giochiamo. Il 2-0 è un risultato bugiardo.

Il Napoli si deprime troppo

Con la solita schiettezza il tecnico calabrese ha detto che la sua squadra è stata poco attenta e poco furba sui gol del Granada, e in generale i suoi calciatori si deprimono dopo aver commesso un errore: