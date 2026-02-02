Serie A
Gasperini si aggrappa al mercato della Roma: “Due ci aiuteranno, gli altri non possono essere competitivi”

Gian Piero Gasperini si aggrappa al mercato della Roma dopo il ko subito contro l’Udinese. Il tecnico giallorosso punta su Malen e Zaragoza mentre su Venturino e Vaz ammette: “Non possiamo pensare che possano essere competitivi per traguardi così alti”.
A cura di Fabrizio Rinelli
Gian Piero Gasperini ha parlato subito dopo la partita persa dalla sua Roma contro l'Udinese e in diretta tv, nelle classiche interviste post gara, ha analizzato le difficoltà vissute di giallorossi in questa sfida. In particolare Gasp spiega: "È stata una partita molto chiusa, anche per loro, non bella dal punto di vista tecnico, ma penso che abbiamo fatto tanto – e aggiunge -. Ci sono mancate giocate precise negli ultimi 16 metri e siamo stati sfortunati nel finale, anche il gol preso è sintomo di una serata non fortunata".

Poi a questo punto sia su DAZN che a Sky a Gasperini è stato chiesto il suo parere sul calciomercato di gennaio appena concluso e dai giocatori arrivati in giallorosso: "Con Venturino e Robinio Vaz si può lavorare, non rappresentano il presente immediato ma il futuro, si faranno valere – spiega -. Malen e Zaragoza invece adesso possono dare sicuramente un aiuto a questa squadra". Gasperini di fatto parla chiaro e sul mercato della Roma spiega in tutta franchezza come solo due elementi possano essere definiti importanti per il rush finale della stagione a differenza degli altri due giovani che rappresentano un investimento.

A proposito del mercato spiega ancora: "Abbiamo questi 4 mesi e non pensavo di incontrare tutte queste difficoltà nell'andare a inserire giocatori nei ruoli che dall'estate cercavo – ha detto -. Le difficoltà sono state parecchie ma è arrivato Malen, Zaragoza che sicuramente ci daranno una mano, poi altri giovani e cercheremo di fare il massimo". A Sky di fatto Gasperini è ancora più chiaro su giocatori come Venturino e Vaz: "Sono molto contento che si sia creata la possibilità di Malen, e poi anche in questi due giorni la possibilità di Zaragoza, poi il mercato di gennaio mi rendo conto che non è mai facile però questi due giocatori sicuramente ci aiuteranno".

Bryan Zaragoza nuovo obiettivo di mercato della Roma: perché può essere il profilo giusto per Gasperini

A questo punto poi Gasperini aggiunge: "Sono arrivati dei ragazzi come Venutrino e Vaz ma questi rappresentano il futuro e non possiamo pensare che in questo momento possano essere competitivi per traguardi così alti, l'importante è non avare infortuni e recuperare Kone e Dybala ma anche altri giocatori fuori e continueremo nel percorso fatto finora perché questo gruppo non molla". Gasperini ha in rosa ancora Ferguson e Dovbyk infortunati che però sembrano essere ormai fuori dai piani del tecnico giallorosso.

