Gian Piero Gasperini mastica amaro dopo il pareggio contro l'Udinese alla Dacia Arena da parte dell'Atalanta nel recupero della 10a giornata di Serie A. Il tecnico della Dea avrebbe voluto affrontare il Milan, nel prossimo turno di campionato, al terzo posto solitario in classifica. Ma così non è stato e l'1-1 in Friuli, ha lasciato qualche perplessità all'allenatore sulla stesura del calendario. Troppe partite ravvicinate che avrebbero condizionato, a suo modo di vedere, la prova della sua squadra.

Gasperini ha puntato il dito sulle quattro partite disputate dall'Atalanta negli ultimi dieci giorni confrontandole con il Milan che invece ne ha giocate tre in dodici. "Oggi è stata un'altra battaglia" ha ribadito Gasp al termine della sfida in conferenza stampa. C'è da dire che comunque l'allenatore della squadra bergamasca non ha voluto indirizzare il suo sfogo nei confronti del Milan confrontando i due calendari, anzi, ha usato parole di grande stima nei confronti di Pioli e di ammirazione per una squadra che merita la posizione di classifica attuale nonostante le tante assenze, anche importanti, delle ultime settimane.

Lo sfogo di Gasperini per le troppe partite ravvicinate

"Stiamo giocando ogni tre giorni e sono tutte partite difficili – ha sottolineato Gasperini al termine della partita in riferimento al turnover – Oggi è stata un'altra battaglia, per noi sarà la quarta partita in dieci giorni, per il Milan sarà la terza in dodici". Il tecnico della Dea si è mostrato abbastanza polemico, puntando il dito verso un calendario che in questo momento starebbe penalizzando l'Atalanta. Non un attacco al Milan, sia chiaro, nonostante la battuta sulla bravura dei rossoneri per quanto concerne l'alto numero di calci di rigore concessi a favore.

Gasperini ha infatti voluto anche complimentarsi con la squadra di Pioli: "Meritano tutti i complimenti nonostante l'assenza di giocatori importanti durante il campionato – ha detto – Bravi a fare risultati straordinari. Il merito va a Pioli e a tutta la squadra". L'Atalanta negli ultimi 10 giorni ha giocato, a partire dal 9 gennaio ad oggi, contro Benevento (1-4), Cagliari in Coppa Italia (3-1) e ha poi pareggiato contro Genoa e Udinese nelle ultime due uscite. Da qui nasce lo sfogo di Gasperini che ha addossato le colpe di questo calo della squadra proprio al poco recupero tra una gara e l'altra.