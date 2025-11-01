Gasperini, furia prima di Milan-Roma: “La domanda la faccio io, chi vuole togliere? Chi non le piace?”

Gian Piero Gasperini ha perso la pazienza durante la conferenza stampa del pre Milan-Roma, big match di domenica sera a San Siro che vedrà i giallorossi dover difendere il primato in classifica in una trasferta più delicata contro i rossoneri che sono in piena scia in classifica. Il tecnico della Roma è sbottato proprio sul finale, di fronte ad una domanda sui titolari, le scelte fatte tra chi gioca e non, che ha riguardato da vicino Pellegrini: "La domanda ora gliela faccio io" ha risposto stizzito al tema: "Chi vuole togliere? Chi non le piace? Mi si dica: voglio che giochi Pellegrini e che esca… chi?".

Gasperini e la Roma anti Milan: "Non ho voglia di fare turnover o molti cambi"

La questione Pellegrini a Roma e nella Roma resta un nervo scoperto: l'ex campitano in estate era diventato un elemento avulso nel progetto tecnico di Gasperini a tal punto che era ad un passo dal clamoroso addio. Poi, la chiusura del mercato estivo, il reinserimento in squadra e una gestione che lo ha visto anche partire con una maglia da titolare, sfornando anche ottime prestazioni, come in occasione del derby contro la Lazio. Poi, Gasperini ha fatto scelte diverse, gestendo la rosa a propria disposizione, dove Pellegrini ha perso la titolarità e anche con il Milan partirà dalla panchina: "Non ho voglia di fare turnover o rivedere troppi cambi. Pellegrini non titolare? Ma se gioca, gioca sempre" ha voluto sottolineare in conferenza: "Non capisco la questione…"

Gasperini e la rabbia su Pellegrini: "Chi vuole togliere? Chi non le piace?"

Il fastidio manifesto dell'ex Atalanta è arrivato in coda alla conferenza dove è stato gettato il sale, provocando più di un semplice fastidio: "Caz… prendete quel che c'è di buono, faccio davvero fatica a capire. Prendete il buono di quello che c'è. Pellegrini ha giocato sempre… Parlatemi di qualcuno che non gioca mai… A Reggio Emilia ha fatto un secondo tempo molto buono, qual è il problema?". Una domanda che ribalta quella iniziale, con la quale gli si chiedeva perché non fosse più titolare fisso: "Se è questo il discorso, ogni volta ci sono 11 che scendono in campo e altri 13, 14 col secondo portiere che non giocano. Ogni volta è la stessa cosa, parliamo di chi gioca o di chi non gioca mai". Poi la stoccata finale: "Gliela faccio io ora la domanda, chi vuole togliere? Chi non le piace? Allora mi si dica: voglio che giochi Pellegrini e che esca… chi?"

Milan-Roma sfida scudetto, Gasperini: "Lol ascio dire a voi"

A margine, anche la lettura del big-match fidandosi poco di un Milan non adeguatamente equipaggiato per la lotta al vertice a lungo termine rispetto alla Roma: "Sarà una sfida scudetto? Lo lascio dire a voi, io guardo ai punti a quello dobbiamo mirare, fermo restando che Inter e Napoli hanno sicuramente qualcosa in più. Il Milan? Ha un Modric straordinario, non è limitabile facilmente. Ma noi dovremo pensare al nostro tipo di gara"