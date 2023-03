Gasperini fa il tifo per le italiane in Champions: “Speriamo di vincere, penso sia anche il momento” Gian Piero Gasperini ha analizzato la vittoria dell’Atalanta sull’Empoli e ha dedicato un pensiero per le squadre italiane impegnate nei quarti di finale delle tre coppe europee.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta ha battuto in rimonta l'Empoli e si è portata a -3 dal quarto posto, in attesa che si completi il turno. La Dea è tornata alla vittoria dopo quattro gare senza fare bottino pieno e tornando a fare gol dopo 331 minuti: a mettere la firma sulla rimonta degli orobici sono de Roon e Hjolund, che ribaltano la sfida sbloccata da Ebuehi.

Gian Piero Gasperini ha analizzato il match ai microfoni di Sky: “Svolta? Siamo lì, siamo in zona Europa da 27 giornate di fila. Non mi sembra così male. Un po’ come tutte le squadre che competono con noi abbiamo avuto momenti positivi e altri negativi. Oggi abbiamo giocato una buona partita dal punto di vista tecnico".

In merito alle prestazioni di Muriel e Zapata il tecnico nerazzurro ha risposto così: "A me sono piaciuti tantissimo, hanno fatto un’ottima gara. Hanno giocato poco perché sono stati infortunati e non hanno avuto possibilità. Per un periodo Hojlund e Lookman hanno fatto benissimo, ma se Zapata e Muriel sono in forma siamo sicuramente più forti. Se giocano così troveranno il gol".

La Dea è in piena corsa Champions e l'allenatore di Grugliasco vuole giocarsi le sue chance fino alla fine: "Zona Champions? I punti di distacco pesano, non è facile recuperare. Dobbiamo pensare al nostro percorso e dare sempre al massimo. Abbiamo ancora 11 partite da giocare, quasi un terzo di campionato. Con questo spirito, questa vittoria in rimonta, possiamo dare tutto da qui alla fine".

Finale di intervista dedicato da Gasp alle squadre italiane nei quarti di finale delle tre coppe europee: "Un segnale fantastico, vuol dire che le nostre squadre sono forti. In Champions avremo sicuramente una squadra in semifinale, speriamo di averne anche in finale e magari di vincere perché sarebbe anche il momento dopo tanti anni. Ci sono avversarie competitive ma lo sono anche le italiane, quest'anno ci sono tutte le chance per arrivare fino in fondo".