Yakin parla prima di Italia-Svizzera, nessuna paura degli Azzurri: “Speriamo di vincere prima dei rigori” Murat Yakin ha presentato in conferenza stampa la partita tra Svizzera e Italia, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Murat Yakin ha presentato in conferenza stampa la partita tra Svizzera e Italia, valida per gli ottavi di finale di EURO 2024. Il CT degli elvetici dalla sala stampa dell'Olympiastadion di Berlino ha subito risposto ad una domanda sugli eventuali rigori: "Questa settimana abbiamo avuto tempo per allenarci anche sui rigori, quotidianamente. Hanno tirato tutti durante gli allenamenti. Certo, non è la stessa cosa rispetto a un rigore in partita ma abbiamo tutta l'esperienza necessaria per calciarli. Noi però vogliamo deciderla già prima, non vogliamo arrivare alla lotteria finale dei tiri dagli undici metri. E se si arriva ai rigori, speriamo di vincerli noi".

Sull'Italia e sul suo modo di giocare ha risposto così: "Sì abbiamo fatto i compiti a casa, non abbiamo visto solo queste tre partite ma anche quelle precedenti. L'Italia è in grado di variare e giocare con tanti moduli, è il paese della tattica e questa cosa mi piace. Sanno difendere e giocare collettivamente, giocano con marcatura a uomo a tutto campo, è una cosa che ad esempio fa anche l'Atalanta. Siamo pronti, ma dobbiamo mettere l'accento su ciò che dobbiamo fare noi e magari anche sorprenderlo, prenderli un po' alla sprovvista".

In merito all'ultimo confronto, ovvero la Roma che diede alla Svizzera la qualificazione al Mondiale 2022, e agli insegnamenti tratti ha affermato: "Mi viene sempre chiesto e detto se quella è stata l'emozione più bella che io abbia vissuto… Certo, è stato un momento positivo e spero di riviverla domani. Ci sono gare speciali che prepariamo in modo speciale: siamo felici di poter affrontare l'Italia, sarà una gara che ci giocheremo a visto aperto. Non voglio dire chi è favorito e chi no, conosciamo la tattica e la forza dell'Italia. Speriamo che finisca con la stessa fortuna degli ultimi incontri…"

Infine, sulla formazione che scenderà in campo dal 1′ e su chi sarà il sostituto dello squalificato Widmer sulla corsia di destra, Murat Yakin si è espresso così: "Ci saranno dei cambiamenti, indipendentemente dalla squalifica. Ci sta possano esserci dei cambiamenti, abbiamo dei sostituti che sono pronti a scendere in campo. Abbiamo studiato due varianti che ci permettono di giocare al meglio: non ci saranno grandi cambiamenti a livello di modulo, ma dobbiamo fare la giusta attenzione a un avversario che di moduli ne ha già cambiati tre. Difesa solida e ribaltamenti di campo efficaci, è così che proveremo a conquistare la partita".