Gareth Southgate perde decine di milioni per un affare immobiliare disastroso: è colpa dell'agente

Tutti i Commissari Tecnici al mondo vivono perennemente in discussione, Gareth Southgate sta messo peggio rispetto agli altri. Perché l'Inghilterra non vince dal 1966 e perché i Tre Leoni in questa era ha una squadra fortissima. Gli Europei 2024 li ha messi nel mirino e sa di dover puntare al successo. Ma il c.t. degli inglesi in questo momento vive sonni tutt'altro che sereni perché il suo agente avrebbe investito, senza il suo consenso, una cifra enorme per provare a cancellare i propri debiti. Ballano la bellezza di 28 milioni di euro.

La storia che racconta il Daily Mail non è certo nuova o anomala, ma finisce in prima pagina perché coinvolge diversi personaggi famosi. Terry Byrne, noto agente di molte star dello sport inglese, avrebbe investito senza consenso i risparmi di diversi suoi assistiti per cercare di rientrare dai propri debiti. Tra i suoi clienti, oltre a ex calciatori come Joe Cole e Glenn Hoddle, c'è anche Gareth Southgate, che è il c.t. dell'Inghilterra da sette anni. Il punto è che i diretti interessati non hanno dato il consenso alle operazioni.

Terry Byrne sarebbe finito in rosso a causa dell'acquisto di nuovi uffici nel centro di Londra nel 2022. Questo investimento azzardato avrebbe lasciato alcune delle società di Byrne a rischio liquidazione a causa dei debiti contratti verso i clienti. E per provare a risolvere la situazione Byrne avrebbe cercato di recuperare utilizzando decine di milioni di clienti, compreso Southgate che avrebbe visto sottrarsi 28 milioni di euro (25 milioni di sterline).

Il legame tra i due è forte, basti pensare che Byrne assiste l'allenatore ed è stato al suo fianco in tutti i contratti con la FA (Football Association), compreso l'ultimo rinnovo di contratto, che scadrà dopo gli Europei 2024.