Galtier accusato di razzismo, il PSG apre subito un’indagine: l’allenatore ora rischia l’esonero Christophe Galtier è stato accusato di razzismo. L’ex d.t. del Nizza Fournier ha riportato alcune frasi pronunciate dall’attuale tecnico del Paris Saint Germain. Il club ha aperto un’indagine. I tifosi chiedono l’esonero immediato.

A cura di Alessio Morra

Che Cristophe Galtier fosse certo di lasciare il Paris Saint Germain al termine della stagione era praticamente certo. Ma l'addio del tecnico francese potrebbe essere quasi immediato. Perché in Francia sono spuntate nuove rivelazioni su Galtier, accusato di razzismo e di discriminazione dall'ex direttore tecnico del Nizza Julien Fournier. Galtier aveva già smentito in passato voci di questo tipo, ma ora tramite una mail sono venuti fuori fatti nuovi. I tifosi più caldi del Paris vogliono l'esonero immediato, il club francese ha fatto sapere, in modo informale, che è pronta a scattare un'indagine interna che dovrà fare luce su tutto.

Capire qual è la verità non sarà semplice. Perché sul tavolo ci sono due versioni diametralmente all'opposto. I protagonisti di questa storia sono Fournier e Galtier, che hanno lavorato a stretto contatto l'anno scorso al Nizza. Erano amici, ma è finita male tra i due.

Fournier, che lo aveva scelto come allenatore, circa dieci mesi fa, aveva scritto in una mail che Galtier aveva avuto parole orrende e razziste. Il contenuto di quella mail è stato rivelato da RMC Sport: "È venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città. Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è ‘una squadra di neri'. Non ci sono state argomentazioni sportive, solo religiose o relative al colore della pelle".

Il tecnico del PSG è stato accusato di aver espresso concetti razzisti, quando era al Nizza.

Galtier aveva già in passato smentito quelle dichiarazioni, aveva detto di non essere razzista e di non aver mai dichiarato qualcosa del genere. Ma ora qualcosa, anzi molto, è cambiato. Sempre RMC Sport fa sapere che il presidente del PSG ha avviato un'indagine sulle accuse rivolte al tecnico Galtier. L'emittente inoltre sostiene che se la società fosse stata a conoscenza di questo non avrebbe mai ingaggiato il tecnico marsigliese, che dopo essere stato eliminato negli ottavi in Champions, è al comando della Ligue 1, con un margine di ‘soli' 6 punti sul Lens.

Intanto si schierano, e si mettono sul piede di guerra i tifosi. Il gruppo più caldo, il CUP, ha pubblicato un comunicato stampa in cui fa sapere che se le parole di Galtier saranno confermate l'allenatore dovrà essere esonerato (subito): "Se i fatti di cui Galtier è accusato sono provati, non è accettabile che questa persona rimanga nell'organigramma del club".