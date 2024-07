video suggerito

Galliani racconta il metodo Giuntoli: arriva una telefonata per Di Gregorio, bastano 8 parole L’amministratore delegato del Monza ha parlato di come il dirigente della Juventus ha piazzato l’affondo di mercato per Di Gregorio, poi andato a buon fine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Giuntoli letteralmente scatenato sul mercato. Il Football Director della Juventus ha già messo a segno diversi colpi di mercato, come Douglas Luiz, Kephren Thuram e Di Gregorio. Quest'ultimo affare è nato ad inizio anno, come svelato dall'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, che in occasione di un evento ha raccontato un retroscena, su quello che può essere chiamato "metodo Giuntoli".

Galliani, Giuntoli e la telefonata per Di Gregorio

Infatti l'ex braccio destro al Milan di Silvio Berlusconi, in occasione dell'incontro legato allo sponsor del Monza, ha parlato della telefonata ricevuta da Giuntoli per comunicargli dell'interesse per l'estremo difensore. In realtà, il dirigente della Juventus si mostrò perentorio, dimostrando alla sua maniera la voglia di non fare aste per Di Gregorio.

Galliani infatti ha raccontato: "Di Gregorio, lo dice la statistica della Lega Serie A, è stato il miglior portiere della Serie A. Quindi la Juventus ha preso il miglior portiere della Serie A. Tutto qua. Tutto nasce tra gennaio e febbraio, io ero in senato, e squilla il telefonino era Cristiano Giuntoli".

Giuntoli usa solo 8 parole per prendere Galliani dalla Juventus

Poi 8 parole per "prendersi" Di Gregorio: "Esco, e Cristiano mi dice ‘oh’. Rispondo ‘che c’è’, e lui ‘il portiere è mio, poi parleremo di soldi’. Va bene, e così è stato con la trattativa che si è chiusa. Perché il mercato è così, tu non lo sai ma magari tra 5’ arriva una telefonata". Decisione e voglia di chiudere il discorso in tempi brevi, per concentrarsi poi su altri innesti. Proprio quella telefonata e quell'interesse manifestato poi per Di Gregorio inoltre, a quanto pare contribuì a rovnare i rapporti tra Allegri e Giuntoli, con il primo all'oscuro di tutto.

Monza, il sogno di mercato è Szczesny

Da un portiere all'altra, con il Monza di Galliani che sogna ora il colpo Szczesny che potrebbe fare il percorso inverso rispetto a quello di Di Gregorio. Un'impresa a dir poco complicata, a detta di Galliani: "Ho aperto adesso il mio telefonino e l’ultima chiamata è del mio amico Cristiano. Non posso dire bugie, il telefono registra tutto, vediamo. Szczesny ha offerte faraoniche dall’Arabia, vediamo. Sognare non costa nulla".