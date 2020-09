Galliani: “Per convincere Boateng gli mandavo canzoni d’amore”

L’amministratore delegato del Monza, durante la conferenza dedicata allo sponsor biancorosso, ha rivelato come ha convinto Boateng a sposare il progetto biancorosso: “Ha rinunciato ad una parte di stipendio della Fiorentina per venire da noi. Il presidente Silvio Berlusconi mi chiama ogni sera e ho paura che si arrabbi con me per tutti i soldi che sto spendendo”.