Il Frosinone ha comunicato, tramite una nota ufficiale apparsa sul sito della società, che nell'ultimo giro di tamponi che precede la gara contro il Pordenone di oggi, è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un altro giocatore. Si dovrebbe trattare del portiere Francesco Bardi che sarà sostituito tra i pali da Iacobucci. In totale, salgono a 14 i contagi in casa gialloazzurra. Nesta avrà a disposizione per questa partita solo 14 giocatori di cui 11 di movimento e 3 portieri.

Nella giornata di ieri infatti lo stesso Frosinone aveva fatto sapere che ben 9 giocatori erano risultati positivi. Contro il Pordenone alle 15:00, la squadra di Nesta dovrà sperare che vada tutto liscio dal punto di vista degli infortuni in campo dato che in panchina ci saranno soltanto tre portieri. Un vero e proprio focolaio è quindi scoppiato all'interno della squadra ciociara in piena corsa per le zone alte della classifica con il chiaro obiettivo di fare presto ritorno in Serie A.

Il Frosinone con ben 14 giocatori positivi al Covid-19

Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Frosinone ha fatto sapere che un altro tesserato è risultato positivo al Covid-19: "Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un nuovo caso di positività al Sars-Cov-2 relativamente ad un membro del gruppo squadra che si aggiungono ai 13 comunicati nei giorni precedenti. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft".

Il comunicato del club è arrivato a poche ore dalla sfida contro il Pordenone di oggi che vedrà la squadra di Nesta giocare una partita in un clima di grande caos generato da questo focolaio. Nell'ultima sfida di campionato il Frosinone aveva perso 1-0 sul campo del Cittadella.