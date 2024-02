Frosinone-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Trasferta breve per la Roma che in casa del Frosinone proverà a ritrovare la vittoria dopo la sconfitta con l’Inter nell’ultimo turno di campionato: le ultime notizie e le scelte dei due allenatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo il pareggio in Europa League contro il Feyenoord la Roma torna in campo in Serie A: domenica 18 febbraio 2024 alle ore 18:00 i giallorossi saranno in trasferta in casa del Frosinone per la 25esima giornata di campionato. I giallorossi devono riscattarsi dopo la sconfitta nel big match con l'Inter che ha interrotto una serie di 3 vittorie consecutive che avevano portato la squadra al sesto posto in campionato.

Dall'altro lato invece i ciociari sono reduci da tre partite senza la vittoria anche se per il momento sono ben lontani dalla zona retrocessione: la squadra allenata da Di Francesco, grande ex di questa partita, è quattordicesima in classifica a +4 dalla zona rossa, una posizione che al momento non crea allarmismi all'interno della dirigenza. Una sconfitta contro la Roma però complicherebbe la corsa alla salvezza.

Partita: Frosinone-Roma

Orario: 18:00

Quando: domenica 18 febbraio 2024

Dove: stadio Benito Stirpe (Frosinone)

Diretta TV: DAZN.

Diretta streaming: DAZN.

Competizione: 25ª giornata (Serie A)

Dove vedere Frosinone-Roma in diretta TV

La Roa scenderà in campo in casa del Frosinone domenica 18 febbraio alle ore 18:00. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV in esclusiva su DAZN. Basterà scaricare l'app sulla smart tv e accedere all'evento dedicato all'incontro. Gli utenti Sky che hanno invece sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' potranno seguire la partita anche sulla tv satellitare sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Alessandro Budel.

Frosinone-Roma dove vederla in streaming

La partita tra Frosinone e Roma sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN. Per accedere all'evento basterà scaricare l'applicazione su smartphone, tablet o sugli altri dispositivi supportati e inserire le credenziali del proprio abbonamento. In alternativa si potrà utilizzare il sito tramite pc.

Serie A, le probabili formazioni di Frosinone-Roma

Di Francesco proverà a giocare un brutto scherzo alla sua ex squadra affidandosi all'energia dei suoi giocatori più giovani, quelli che hanno stupito in questa stagione. Il Frosinone quindi punterà sul tridente offensivo formato da Soule, Kaio Jorge e Harroui per spaventare la difesa giallorossa.

La Roma invece cambierà qualcosa rispetto all'ultima partita in Europa League. De Rossi è pronto a inserire Angelino in difesa, mentre in avanti si affiderà a Dybala ed El Shaarawy per fare da supporto a Lukaku.

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soule, Kaio Jorge, Harroui. Allenatore: Di Francesco

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi