Frosinone-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Frosinone-Milan è uno degli anticipi della 23ª giornata di Serie A: si gioca sabato 3 febbraio 2024 alle ore 18:00. Gara trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Di Francesco e Pioli.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan va a giocare in casa del Frosinone per riprendere la sua corsa in campionato. I rossoneri di Stefano Pioli saranno in campo per il 23° turno di Serie A in casa dei "ragazzi terribili" di Eusebio Di Francesco sabato 3 febbraio 2024, con fischio d'inizio alle ore 18.00, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e la partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN.

Il Diavolo aveva iniziato il torneo alla grande ma dopo diversi passi falsi il cammino per lo Scudetto sembra ormai compromesso: il terzo posto in classifica con 46 punti, a meno otto dall’Inter capolista e a più undici sul quinto posto anche se diverse squadre devono recuperare una partita, dovrebbe essere una sicurezza per una posizione Champions League ma non bisogna lasciare nulla al caso visto che tra poco partirà l'Europa League e giocare di giovedì non sarà semplice.

Nell’ultimo turno il Milan ha pareggiato per 2-2 in casa contro il Bologna e la striscia di vittorie si è fermata a 4 gare consecutive. Il Frosinone, dal canto suo, dopo un ottimo inizio è calato nelle ultime settimane ma, al momento, occupa la 13a posizione in classifica a più cinque sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 in casa dell’Hellas Verona, per uno scontro diretto che i ciociari sono riusciti a rimettere in equilibrio grazie al gol di Kaio Jorge.

Nella partita di andata il Milan ha battuto per 3-1 il Frosinone con gol di Jovic, Pulisic e Tomori.

Partita: Frosinone-Milan

Quando si gioca: sabato 3 febbraio 2023

Orario: 18.00

Dove si gioca: stadio Benito Stirpe, Frosinone

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN, Zona DAZN su Sky

Competizione: Serie A, 23ª giornata

Dove vedere Frosinone-Milan in TV su Sky o DAZN

Frosinone-Milan sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su DAZN per gli abbonati che potranno assistere alla partita utilizzando una smart tv oppure adattando le tv tradizionali con specifici dispositivi per decodificare il segnale (console per videogiochi, Google Chromecast o Amazon Firestick). Gli abbonati a Sky che hanno attivato l'offerta per Zona Dazn vedranno l'incontro sul canale 214 del network satelittare. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.

Frosinone-Milan, dove vederla in streaming

Frosinone-Milan sarà visibile anche in diretta streaming ma solo su DAZN (e sempre se abbonati) attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. Non è prevista alcuna messa in onda alternativa su Sky Go oppure NOW poiché il match non rientra nel pacchetto di quelli in co-esclusiva.

Le probabili formazioni di Frosinone-Milan

Di Francesco punterà sul tridente Soulè, Kaio Jorge e Harroui. Pioli sceglie ancora Loftus-Cheek trequartista con Pulisic e Leao sulle fasce a supporto di Giroud.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli