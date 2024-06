Freuler non ha paura dell’Italia e provoca: “Noi siamo andati ai Mondiali, loro sono rimasti a casa”

video suggerito

Remo Freuler non ha paura dell'Italia e provoca gli Azzurri in vista della gara valida per gli ottavi di finale di EURO 2024: "Se abbiamo imparato da quel 3-0? Beh, direi proprio di sì. Noi, poi, siamo andati al Mondiale in Qatar. Loro sono rimasti a casa". Il centrocampista del Bologna si riferisce in prima battuta alla sconfitta della Svizzera in occasione del secondo match di EURO 2020, quando la Nazionale di Roberto Mancini vinse per 3-0 a Roma, mentre la seconda parte della risposta fa riferimento al girone di qualificazione ai Mondiali 2022, quando gli elvetici sono arrivati primi in classifica e hanno mandato gli Azzurri ai play-off (con successiva eliminazione per mano della Macedonia del Nord).

La Svizzera si è mostrata nuovamente ambiziosa in questo Europeo e ha fatto tremare la Germania fino a pochi secondi dalla fine dello scontro diretto per il primo posto: "Fare bene nella prima parte del torneo è importante. Le partite che fanno la differenza, quelle in grado di cambiare la dimensione di una nazionale, tuttavia, sono altre. Ma non ho paura. E la Svizzera non ha paura dell’Italia".

Freuler: "Per me non è una partita come le altre"

Il centrocampista della Svizzera, in vista della sfida di sabato contro gli Azzurri, ha dichiarato: "Naturalmente non è una partita come le altre per il sottoscritto. In Italia ho costruito la mia carriera, trovando pure un Paese ideale dove trascorrere la vita con la mia famiglia. Sabato, tuttavia, non ci sarà tutto questo amore. È un ottavo di finale e per i sentimenti non ci sarà spazio".

In merito alla squalifica di Riccardo Calafiori per la partita dell'Olympiastadion di Berlino: "Sono dispiaciuto per Riccardo [Calafiori] che non ci sarà, davvero. Mi sarebbe piaciuto affrontarlo all’Olympiastadion. Sabato la sfida sarà Svizzera contro Italia. Non Bologna contro Italia. Il nostro sistema di gioco e la filosofia non cambieranno. La fase a gironi suggerisce che siamo sulla strada giusto. Anche se ora serve fare un altro passo avanti".