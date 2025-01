video suggerito

Frattesi vuole giocare di più e può lasciare l'Inter nel mercato di gennaio: possibile scambio con la Roma Davide Frattesi vuole giocare di più e può lasciare l'Inter nel mercato di gennaio: possibile scambio con la Roma e il nome più accreditato è quello di Lorenzo Pellegrini.

A cura di Vito Lamorte

Davide Frattesi vuole giocare di più e può lasciare l'Inter nel mercato di gennaio. Da diverse ore questa voce si è fatta sempre più corposa e quella che poteva sembrare una boutade, adesso è qualcosa di più concreto. Il centrocampista, il miglior marcatore della Nazionale Italiana nell'era Spalletti, non è contento del minutaggio che attualmente ha con Simone Inzaghi e vorrebbe trovare più spazio: tra le pretendenti c'è Roma, dove ha fatto le giovanili, ma i paletti economici per la riuscita dell'affare sono molto difficili.

Frattesi vuole giocare di più e può lasciare l'Inter a gennaio

Il calciomercato invernale si è aperto e ci terrà compagnia fino al prossimo 3 febbraio. Nonostante le sessioni di gennaio siano sempre più leggere, per motivi finanziari e temporali, questa volta potrebbe esserci un'eccezione. Da qualche ora circola la voce di un possibile affare tra l'Inter e la Roma, che potrebbero scambiarsi due giocatori che nei rispettivi club stanno vivendo momenti non facili.

Frattesi potrebbe tornare alla Roma e Pellegrini fare il percorso inverso e vestirsi di nerazzurro. Il primo vorrebbe più spazio e più continuità rispetto a quella che gli riserva Simone Inzaghi, che nella sua Inter titolare vede solo Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan; mentre il capitano giallorosso sta attraversando una situazione non semplice a livello tecnico e nel rapporto con la piazza.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Frattesi vorrebbe andare alla Roma anche perché lì ha concluso la trafila del settore giovanile e Claudio Ranieri lo accoglierebbe a braccia aperte ma bisogna capire come si potrebbe intavolare la trattativa per far contente tutte le parti in causa.

Frattesi-Pellegrini, il possibile scambio tra Inter e Roma

L'Inter valutano Davide Frattesi almeno 40 milioni di euro ma ne vorrebbero almeno 22 milioni, costo a bilancio del cartellino, mentre la Roma pensa a uno scambio con Lorenzo Pellegrini, che piace al club nerazzurro ma ha un ingaggio alto (4,5 milioni più bonus) e la società campione d'Italia vorrebbe un conguaglio per il cartellino del centrocampista classe 1999.

Un'operazione non semplice per una sessione di mercato breve come quella di gennaio.