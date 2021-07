Frabotta al Verona, è ufficiale: le alternative della Juve a sinistra È ufficiale il trasferimento al Verona di Gianluca Frabotta. Operazione di mercato chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto. I bianconeri ora hanno perso uno dei loro esterni sinistri. Allegri al momento ha due opzioni per la fascia, una di queste sarà valutata durante il ritiro.

A cura di Marco Beltrami

Gianluca Frabotta saluta la Juventus. L'esterno che nella scorsa stagione si è ritagliato uno spazio importante nella squadra dell'ormai ex allenatore Andrea Pirlo è ufficialmente un nuovo giocatore del Verona. Né Genoa dunque e soprattutto né Atalanta, per il classe 1999, che in gialloblu con il nuovo mister Di Francesco spera di ritagliarsi uno spazio importante. L'operazione è stata chiusa con la formula del prestito con possibile opzione per il riscatto.

Dopo le visite mediche è arrivata la firma sul contratto che lega Gianluca Frabotta al Verona. Il club scaligero e la Juventus hanno ufficializzato sui propri canali l'operazione di mercato. Prestito fino al 2020 con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro per Frabotta, che in caso di cessione a titolo definitivo potrebbe permettere ai bianconeri di realizzare una plusvalenza visto che il laterale arrivò dal Bologna per poco più di 2.5 milioni di euro.

Lanciato da Sarri, Gianluca Frabotta ha collezionato con Pirlo 17 presenze con il primo gol all'attivo in Serie A. Un giocatore affidabile, che ora potrà trovare spazio con maggiore continuità all'Hellas. Diversi i club interessati alle sue prestazioni: nei giorni scorsi infatti, sembrava destinato al trasferimento all'Atalanta pronta a fare di lui il nuovo Gosens. E invece ecco lo scatto vincente del Verona che ha colmato una lacuna sulla corsia sinistra.

E la Juventus? Il club bianconero ora potrà contare nel ruolo di terzino sinistro su due giocatori: in primis il titolare Alex Sandro, e poi Luca Pellegrini che dovrà però convincere l'allenatore Allegri. La sua permanenza alla Juventus sarà decisa anche dal ritiro, dopo i prestiti delle scorse stagioni ultimo quello al Genoa. Questa volta per il coetaneo di Frabotta potrebbe essere la volta giusta per giocarsi le sue chance sotto la Mole.