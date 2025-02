video suggerito

Forshaw segna ed esulta sotto la panchina della sua ex squadra, poi si scusa: “Mi dispiace” Adam Forshaw segna il classico gol dell’ex contro la sua ex squadra in Inghilterra e l’esultanza diventa epica. Il giocatore corre a festeggiare sotto la panchina della sua ex squadra, ma poi si scusa e chiarisce. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Blackburn vince 2-0 contro il Plymouth e si porta al quinto posto nella Championship inglese (l'equivalente della nostra Serie B ndr). Un successo che però fa sprofondare gli ospiti che sono penultimi e in piena lotta per non retrocedere. Nella partita giocata nella giornata di ieri il Blackburn ha potuto beneficiare di questo successo anche grazie alla partita giocata da Adam Forshaw. Il 33enne centrocampista inglese ha segnato infatti un gol stupendo che ha aperto le marcature al minuto 55. Una rete frutto di un inserimento e di una giocata a dir poco perfetti.

E pensare che solo pochi mesi prima Forshaw militava proprio tra le fila del Plymouth. Il club lo scorso 11 gennaio ha però poi deciso di scaricare il giocatore che era in scadenza di contratto senza proporgli un rinnovo. E proprio per questo il Blackburn ne ha approfittato a gennaio per poter prendere un giocatore d'esperienza nel suo centrocampo che potesse fare la differenza e che numericamente sarebbe stato fondamentale. Ironia della sorte il gol arriva proprio contro la sua ex squadra ma l'esultanza è epica: corre sotto la sua ex panchina.

Forshaw non ha altro da fare che correre dopo aver segnato. Di solito l'ex di turno non si scompone e per rispetto nei confronti dei suoi precedenti tifosi preferisce non esultare. In questo caso invece Forshaw è andato controcorrente iniziando a correre in un posto particolare. Il giocatore si dirige infatti proprio sotto la panchina occupata dal suo ex allenatore e i suoi ex compagni. Esulta lì alzando le braccia verso il cielo con coloro i quali fino a poche settimane condividevano lo spogliatoio con lui che rimangono attoniti, stupiti dal suo gesto.

La story di Forshaw su Instagram che chiarisce il suo gesto.

Le parole di Forshaw su Instagram

Forshaw forse solo a un certo punto si rende conto che quel gesto potesse essere irrispettoso. E così prova a correggersi volgendo lo sguardo verso gli spalti. Un gesto che non è passato inosservato e che il giocatore ha dovuto subito spiegare attraverso i social pubblicando una story sul suo account Instagram. Il giocatore fa sapere aver voluto festeggiare in direzione della sua famiglia appostata quasi alle spalle della panchina avversaria, mostrando la foto: "Nessuna cattiva intenzione con l'esultanza e mi dispiace per come è andata. Qui è dove sedeva la famiglia dietro le panchine".