Fonseca spiega cosa ha chiesto al Milan prima di sfidare il Sassuolo: "In passato era un problema" Il Milan si gode la tennistica vittoria per 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia che consente ai rossoneri di volare ai quarti della competizione. Allo stesso tempo Paulo Fonseca si gode una squadra, quella rossonera, entrata con l'atteggiamento giusto che aveva sempre chiesto ai suoi giocatori.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan si gode la tennistica vittoria per 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia che consente ai rossoneri di volare ai quarti della competizione e sfidare la vincente della sfida tra Roma e Sampdoria. Paulo Fonseca ha avuto risposte positive da Leao, che si conferma ancora una volta come uno degli elementi di maggiore qualità e spessore della rosa di questo Milan, ma anche di chi solitamente gioca meno. E questo il tecnico l'ha sottolineato nell'intervista post partita rilasciata a Italia 1 spiegando l'importanza soprattutto di entrare in campo con la giusta mentalità.

"Abbiamo fatto una bellissima partita – ha spiegato -. Il primo tempo è stato magnifico, e mi ha anche aiutato a gestire i giocatori". Fonseca non ha chiaramente nulla da dire ai suoi: "Solo cose buone, siamo stati bene, abbiamo fatto una partita seria e sono molto soddisfatto". Ciò su cui però si è voluto soffermare l'allenatore del Milan è l'atteggiamento della squadra. Fonseca ha sottolineato l'importanza di entrare in campo subito convinti di sbloccare la partita e magari chiuderla. Un po' com'è stato con il Sassuolo già sotto di 4 gol dopo soli 23 minuti di gioco.

L'esultanza del Milan dopo la pioggia di gol rifilati al Sassuolo.

"Ho detto ai giocatori che a volte in queste partite c'è rilassamento e invece la cosa più importante è entrare forte, con intensità, pressione alta e loro l'hanno fatto e io sono molto soddisfatto – aggiunge Fonseca a tal proposito -. In passato è stato un problema di atteggiamento. Oggi posso quindi essere solo molto soddisfatto". Insomma, ha visto il Milan che voleva contro un avversario che di certo si è presentato a San Siro non proprio con tutti gli effettivi.

Fonseca ribadisce l'importanza di avere un Milan con una panchina importante

Grosso ha infatti risparmiato i vari Laurienté, Berardi e tanti altri big della rosa del Sassuolo capolista in Serie B. Chi invece può essere felice di avere una rosa lunga è proprio lo stesso Fonseca: "Ho detto sempre che ho fiducia in tutti i miei giocatori, giocano tutti per questo e oggi abbiamo avuto dei giocatori che hanno disputato poche partite ma che hanno giocato in modo magnifico". Sulla possibilità di affrontare la Roma, sua ex squadra, ai quarti ha detto: "Non ho pensato a questo, adesso vado a casa e penso già alla partita con l'Atalanta".