Fonseca rischia la panchina del Milan prima del derby: due profili pronti a prendere il suo posto Il derby di Milano sarà l’ultima occasione per Fonseca, ma non è escluso che possa saltare subito: al Milan tutto è nelle mani di Ibrahimovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La panchina del Milan scotta e potrebbe portare a clamorosi cambiamenti addirittura prima del derby. Paulo Fonseca è in bilico e il suo futuro in rossonero appare in certo: dopo la sconfitta contro il Liverpool la squadra è stata pesantemente contestata e l'allenatore potrebbe addirittura abdicare prima della sfida all'Inter, checkpoint importantissimo per tutta la stagione.

Non è un mistero che la società si stia guardando attorno alla ricerca di un nuovo profilo al quale affidare la gestione della squadra, ma potrebbe non concedere a Fonseca nemmeno l'ultima occasione per riconquistare la fiducia persa.

L'esonero pre-derby non è escluso

La prima notizia è che, a tre giorni dal derby, non c'è la totale sicurezza che sulla panchina del Milan possa sedere Fonseca. Fin qui il rischio esonero non è mai stato reale, anche perché il campionato è iniziato da appena un mese e nel mezzo c'è stata anche la sosta per le nazionali. Ma dopo il KO in Champions il posto dell'allenatore traballa: il derby contro l'Inter dovrebbe essere la sua ultima occasione per ottenere la riconferma, ma non è escluso che l'esonero possa arrivare prima.

Secondo calciomercato.com tutto è stato affidato nelle mani di Ibrahimovic, presente oggi a Milanello per discutere della questione e parlare con la squadra. Un ribaltone immediato non è un'idea impossibile, dato che in questo momento il Milan sta valutando qualsiasi ipotesi.

Due profili graditi

Il rischio per Fonseca è di essere esonerato prima del derby di Milano che si giocherà domenica sera e, viste le tempistiche stringenti, i rossoneri hanno già una breve lista di allenatori graditi che potrebbero sostituirli. Uno di loro è Maurizio Sarri, pronto a tornare in Serie A subito in una squadra che lo agevolerebbe nel suo 4-3-3. Al Milan servono carattere e idee e per questo l'ex Napoli al momento è in cima alla lista delle preferenze.

Tutto però è stato affidato nelle mai di Ibrahimovic che potrebbe percorrere una strada alternativa. È quella che porta a Igor Tudor, rimasto senza squadra dopo la fine della sua avventura alla Lazio e pronto a rimettersi in gioco subito, soprattutto con il benestare dello svedese che è dalla sua parte.