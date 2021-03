"Sarà una partita difficile, il Genoa con Ballardini è una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura, hanno una prima fase di costruzione forte". Paulo Fonseca nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Genoa si è soffermato sullo stato di forma della squadra di Ballardini. Il tecnico della Roma ha parlato del calendario fitto e dei tanti impegni che possono mettere in difficoltà i calciatori anche dal punto di vista fisico: "La soluzione è giocare meno, la pensano così molti allenatori. Sono tante partite ed è normale che ci siano tanti infortuni. È capitato a squadre come Real Madrid e Liverpool. Basterebbero meno competizioni per le Nazionali, non è normale per i giocatori".

Capitolo Borja Mayoral. Lo spagnolo non fa gol in campionato da cinque giornate e a chi gli chiede se la società lo acquisterà in estate ha affermato: "Borja è un giovane che sta giocando molto bene. È vero che non ha fatto tanti gol, ha segnato a Braga, ma in queste ultime partite non ha fatto gol ma ha lavorato molto. Sta facendo un grande lavoro per la squadre ed è importante per noi che crei spazi e faccia il lavoro per la squadra. Lui capisce bene quello che deve fare. Non ha fatto gol lui, ma se vediamo i numeri di Borja in comparazioni con il tempo che ha giocato sono numeri molto interessanti. La società deciderà in tempo giusto, se acquistarlo o meno. Tiago sa quello che io penso".

Vista la lunga assenza di Jordan Veretout per infortunio si è ipotizzato un cambio di modulo ma il lusitano non ha dato conferme in merito: "Veretout è stato importante in questa stagione, lo è stato in attacco. Ogni partita abbiamo una strategia. Ora abbiamo diverse soluzioni, abbiamo Villar che può giocare lì, abbiamo Pellegrini e anche Mkhitaryan che può giocare lì senza cambiare il modo di giocare per questa partita. Domani farò la scelta che penso sia migliore per la squadra".

Infine una battuta su Pedro, del quale si è parlato molto dopo il colloquio a favore di telecamere nel pre-partita di Firenze. Sulla possibilità di vedere lo spagnolo dal primo minuto Fonseca ha risposto: "Sì, giocherà".