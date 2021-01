Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato al termine della sfida vinta dai giallorossi 3-1 contro il Verona all'Olimpico. L'allenatore portoghese ha parlato di prova convincente della sua squadra ("siamo stati perfetti") ma anche del caso Dzeko: "In questo momento l'aspetto importante è la squadra, più avanti avrei la possibilità di parlare di altro". Il trainer giallorosso ha poi aggiunto un aspetto importante di questa vicenda di cui se ne era parlato molto nel corso degli ultimi giorni. Ovvero le scuse pretese dall'allenatore per il reintegro del giocatore:

"Non è vero" ha detto Fonseca mettendo a tacere ogni tipo di supposizione sull'argomento e sottolineando l'importanza del gruppo in questo momento in cui la Roma si era trovata in momento buio della stagione: "La cosa più importante oggi è la squadra – ha continuato – degli altri aspetti ne parleremo più avanti". Una vera e propria esaltazione dei giocatori che sono scesi in campo questa sera e un messaggio velato a Dzeko su come debba rientrare in punta di piedi in un gruppo che ha trovato il proprio equilibrio dopo il frastuono degli ultimi giorni.

Fonseca dribbla il caso Dzeko: "La Roma non dipende da un solo giocatore"

"Io devo sempre mantenere l'equilibrio e anche in questo momento sono sempre stato molto tranquillo e focalizzato sul mio lavoro". Questo il pensiero di Paulo Fonseca nel post partita contro il Verona in cui la sua squadra ha dato prova di una gara giocata al meglio e che ha fatto felice il portoghese: "Nel primo tempo abbiamo fatto gol alla migliore difesa del nostro campionato – ha proseguito – Penso che per giocare questa partita dovevamo cambiare le nostre intenzione e siamo stati perfetti nella prima parte".

Fonseca si è poi detto soddisfatto della reazione avuta dal gruppo dopo il ko in Coppa Italia contro lo Spezia: "Abbiamo dimostrato spirito di squadra". E poi, ancora incalzato sull'argomento Dzeko, ha proseguito dribblando ogni tipo di discorso: "Oggi è importante valutare questi giocatori – ha detto – stiamo lavorando per avere continuità". Un messaggio quasi nascosto a Dzeko per fargli capire, evidentemente, che una volta reintegrato dovrà adattarsi alla nuova fisionomia di squadra e ad un sistema di gioco, che ad oggi, può fare anche a meno del bosniaco.