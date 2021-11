Follie per assistere ad Argentina-Brasile: chilometri di fila, gente accampata di notte Martedì si giocherà Argentina-Brasile, match attesissimo dopo la sospensione della partita di andata. L’attesa spasmodica si è tradotta in una fila incredibile per comprare i biglietti.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene di follia, anzi di ‘locura' per dirla alla maniera sudamericana, si sono verificate alla vigilia di Argentina-Brasile, match valido per le qualificazioni ai Mondiali che si giocherà a San Juan martedì sera, quando in Italia sarà passata da poco la mezzanotte. L'attesa per il Superclasico de las Américas è spasmodica, soprattutto dopo quanto accaduto all'andata, quando la partita fu sospesa per l'irruzione in campo delle autorità sanitarie brasiliane, intervenute per la presenza di quattro giocatori argentini che avrebbero dovuto osservare la quarantena – come da protocollo Covid vigente nel Paese – in quanto provenienti dalla Premier League.

La qualificazione al torneo che si giocherà in Qatar nel dicembre 2022 non è in discussione per entrambe le squadre, visto che il Brasile è già matematicamente sicuro di parteciparvi e l'Argentina è seconda nel girone con un vantaggio abissale sulla quinta piazza che manda al playoff intercontinentale. Ma in gioco c'è di più: la rivalità atavica tra le due formazioni regine del Sudamerica. La voglia di non perdersi un appuntamento immancabile per qualsiasi tifosi si è tradotta in una fila chilometrica per accaparrarsi un biglietto.

Una coda che ha superato i quattro chilometri si è dunque formata nella città di San Juan per acquistare il biglietto per la sfida in programma martedì allo Stadio del Bicentenario. La folla dei tifosi si è insediata nei dintorni del punto di vendita già da sabato sera e ha trascorso l'intera giornata di domenica accampata con sdraio e frigoriferi portatili in attesa di mettere le mani su uno dei 15mila posti disponibili, mentre altri tremila sono stati messi in vendita online.

La situazione sempre più caotica e gli incidenti verificatisi con la polizia hanno indotto ad anticipare l'inizio della vendita, inizialmente prevista per lunedì mattina alle 9. Il botteghino ha invece aperto i battenti già domenica sera alle 23:45. Con queste premesse, è facile ipotizzare che tipo di ambientino troverà la Seleçao a San Juan: bollente.