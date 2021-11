Brasile qualificato ai Mondiali 2022, Neymar fa lo show in campo e fuori Battendo 1-0 la Colombia il Brasile ha ottenuta la matematica qualificazione ai Mondiali 2022. Al termine dell’incontro grande festa con Neymar protagonista.

A cura di Alessio Morra

Il Brasile si è qualificato per i Mondiali 2022. La nazionale guidata da Tite festeggia il traguardo grazie al successo ottenuto per 1-0 contro la Colombia. L'incontro è stato deciso da un gol di Paquetà, l'ex Milan che si conferma ancora una volta determinante con la maglia della Selecao. Grande festa al termine dell'incontro pure perché il Brasile si conferma l'unica nazionale ad aver disputato tutti i Mondiali, sarà il ventiduesimo su ventidue. Neymar e compagni raggiungono così Danimarca e Germania, oltre ovviamente al Qatar paese organizzatore e qualificato di diritto.

Il percorso del Brasile è stato strepitoso, tutte vittorie e un solo pareggio, in Colombia. E proprio contro i ‘Cafeteros' servivano i tre punti che avrebbero garantito la matematica qualificazione alla Selecao che ora con maggiore tranquillità affronterà le ultime sei partite (tra queste però c'è quella con l'Argentina). L'incontro è molto equilibrato, con la Colombia che ha fatto di tutto per ottenere almeno un punto, ma la strenua difesa è stata spazzata via al 72′ quando Lucas Paquetà ha superato il portiere del Napoli Ospina, uno dei tanti ‘italiani' in campo, tra i migliori gli juventini Alex Sandro e Danilo. L'azione dell'1-0 è splendida. Marquinhos anticipa un avversario e con un bel passaggio trova Neymar che di prima serve Paquetà, il centrocampista sguizza e con un tocca volante batte Ospina, non proprio irreprensibile.

Il Brasile è ai Mondiali, li ha giocati tutti e pure in Qatar cercherà di vincere il sesto titolo. In attesa di disputare la Coppa del Mondo 2022, Neymar soci hanno iniziato a festeggiare, lo hanno fatto subito con un balletto dopo il gol di Paquetà, poi nello spogliatoio dove sono comparse due bandiere, quella del Qatar e quella del Brasile. Ma la scena se l'è presa tutta Neymar che durante l'incontro ha litigato brutalmente con l'arbitro e che dopo essere stato abbracciato da un invasore al termine della partita si è messo un cappello da cowboy e con un paio di mosse da ballerino ha strappato altri fragorosi applausi.