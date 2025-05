Follia dopo PSG-Arsenal, un’auto travolge i tifosi che stavano festeggiando: 44 arresti, tre feriti La festa per il PSG che ha conquistato l’accesso alla finale di Champions League battendo l’Arsenal si è trasformata in un inferno per le strade di Parigi subito dopo il fischio finale. Una furia scatenata da un episodio sconcertante: un’auto si è schiantata sulla folla, investendo almeno tre persone. Da quel momento in poi, il caos incontrollabile. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Notte magica per il PSG che ha conquistato la finale di Champions League eliminando in semifinale l'Arsenal, ma anche di tragedia quando, nel post gara, i festeggiamenti per le strade della capitale francese si sono trasformati in tragedia. Tra la folla festante sulla Avenue des Champs-Élysées, nel cuore della città, è piombata improvvisamente un'auto che ha provato a farsi largo investendo almeno tre tifosi. Da quel momento in poi la festa si è trasformata in battaglia scatenando la furia degli ultrà parigini: sassaiole contro le vetrine, l'auto data alle fiamme. Almeno 44 persone fermate dalle forze dell'ordine.

I tifosi parigini hanno devastato mezza Parigi mentre festeggiavano la vittoria del PSG sull'Arsenal e il passaggio alla finale di Champions League, trasformando una serata da incorniciare ad una infernale guerriglia urbana con momenti di altissima tensione quando, per ragioni ancora sconosciute e al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto si è schiantata contro la folla ai Campi Elisi.

Almeno tre tifosi sono stati travolti dalla vettura e trasportati in ospedale, di cui uno sembra in condizioni gravi. Immediatamente, altre decine di tifosi – che avevano già iniziato ad assalire la vettura – hanno inseguito l'auto, fermandola. Trascinato fuori l'autista hanno poi dato alle fiamme il veicolo, poi ritrovato bruciato a pochi metri dalla scena.

Anche prima e durante la partita al Parco dei Principi, migliaia di tifosi parigini si erano radunati attorno allo stadio e in altri punti della città. Molti, senza biglietto, avevano deciso di restare vicino all'impianto, seguendo la partita a modo loro, scatenando la propria gioia e i festeggiamenti ben prima del fischio finale. Poi, da quel momento, gli incidenti sono proseguiti per gran parte della notte in diversi punti della città con i tifosi del PSG che hanno dato sfogo al peggio di sè. Non sono bastati oltre 2.000 agenti per mantenere l'ordine pubblico con le forze dell'ordine che hanno dovuto procedere a numerosi fermi: alla fine saranno ben 44, i tifosi arrestati dai dati provenienti direttamente dalla polizia.