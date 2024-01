Folle invasione di campo in Inghilterra: il tifoso insegue l’arbitro che scappa negli spogliatoi Scena surreale durante il match di League One inglese tra Port Vale e Portsmouth: un tifoso entra in campo inseguendo l’arbitro che scappa rintanandosi nel tunnel degli spogliatoi sotto gli occhi increduli dei calciatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una scena surreale quella verificatasi negli ultimi minuti della sfida di League One (la Serie C inglese) tra Port Vale e Portsmouth giocatasi sabato 27 gennaio 2024. L'arbitro è stato infatti costretto a lasciare il campo di corsa a causa dell'invasione di un tifoso che si è messo a dargli la caccia.

L'uomo, dopo essere entrato indisturbato sul terreno di gioco, ha iniziato a correre in direzione del direttore di gara Craig Hicks inveendo contro di lui, a quel punto il fischietto britannico è scappato verso l'esterno del rettangolo verde nascondendosi dietro gli uomini degli staff delle due squadre fermi a bordo campo e arrestando la sua corsa solo una volta raggiunto il tunnel che porta negli spogliatoi. Il tutto sotto lo sguardo incredulo dei calciatori rimasti del tutto esterrefatti di ciò che stava succedendo intorno a loro.

L'uomo è poi stato fermato dagli steward che lo hanno immobilizzato, allontanato dal terreno di gioco e cacciato quindi dallo stadio permettendo così all'arbitro Hicks di rientrare in campo e far riprendere il match per far disputare gli ultimi minuti di gioco in cui però il risultato non è più cambiato. Secondo quanto riportano le testate locali a far scattare la folle invasione con inseguimento nei confronti dell'arbitro (il cui video è divenuto immediatamente molto virale sui social network) sarebbe stata la decisione presa da quest'ultimo qualche attimo prima quando, sul risultato di 0-0, ha assegnato un controverso rigore alla formazione ospite che si è potuta così portare in vantaggio per 1-0 quando ormai la partita sembrava essere destinata a concludersi con un pareggio che avrebbe reso molto contenti i supporter della squadra di casa. Rigore che invece è stato trasformato da Bishop e che è valso poi la vittoria esterna alla capolista Portsmouth e l'ennesima sconfitta stagionale per il Port Vale sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.