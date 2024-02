Folle derby tra Corinthians e Palmeiras, il pareggio arriva al 100°: in tribuna esplodono i vetri Pazzesco epilogo in Palmeiras-Corinthians nel Paulista brasiliano con il Timão che recupera dal 2-0 al 2-2 con la rete segnata su punizione da Garro al 100° minuto. Gol che ha fatto impazzire i tifosi e la dirigenza del Corinthians che nell’esultanza ha distrutto le vetrate in tribuna autorità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Straordinario derby di San Paolo in Brasile, domenica pomeriggio tra Palmeiras e Corinthians, conclusosi dopo un incredibile finale sul 2-2 grazie alla rete del Timão arrivata al 100°, quando la squadra era rimasta in dieci per l'espulsione del portiere. Un epilogo tanto clamoroso da far saltare i vetri dell'Arena Barueri quando, nel momento di maggior esultanza per l'inaspettato pareggio, il ds del Corinthians, Rubens Gomes ha scatenato la sua gioia spaccando con i pugni la vetrata in tribuna autorità. Venendo denunciato a piede libero, poi, dal Palmeiras.

In uno dei derby da sempre più sentiti in Brasile non ci si poteva che attendere solo spettacolo e colpi di scena. E così è stato quando in campo si sono affrontati domenica 18 febbraio Palmeiras e Corinthians per la 9a giornata del Campionato Paulista. Un match vibrante che ha vissuto il suo acme nella parte conclusiva vedendo l'incredibile rimonta del Corinthinas dal 2-0 ad un impensabile 2-2.

Ad aprire le marcature ci ha pensato Endrick a fine primo tempo, col raddoppio di Flaco Lopez a metà ripresa dopo un fol annullato dal VAR a Marcos Rocha. Apoteosi Palmeiras che però nel finale si spegne improvvisamente: prima per il gol di Yuri Alberto all'87' e quindi il definitico 2-2 su punizione al 100° minuto da parte di Garro.

Il tutto mentre il Corinthians era rimasto anche in dieci contro undici per l'espulsione al 90° del portiere Cassio. Avendo effettuato già tutte e cinque le sostituzioni possibili, Toni Oliveira aveva chiesto al difensore Gustavo Henrique di improvvisarsi in porta, lasciando solo nove giocatori di movimento in campo. Tanti però sono bastati per trasformare una cocente sconfitta in un miracolo sportivo che ha gatto esplodere la gioia dei sostenitori del Timão corsi al Barueri tra cui il box autorità in cui erano presenti i massimi dirigenti del club.

Tra questi, uno scatenato Rubens Gomes che davanti alla rete di Garro ha fatto esplodere – letteralmente – la vetrata che separava la tribuna autorità dai tifosi mandandola in frantumi. Il tutto ripreso dagli smartphone dei tifosi che ne hanno immortalato il momento, mostrando senza ombra di dubbio il dirigente del Corinthians che spacca la vetrata e che poi è stato denunciato dal Palmeiras alle autorità. "Non so cosa sia accaduto, in quel momento, so solo che abbiamo festeggiato" ha poi cercato di chiudere l'episodio il presidente del Corinthians, Augusto Melo, presente al fianco di Gomes. Inchiodato però dai video apparsi sui social.