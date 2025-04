video suggerito

Foggia, giocatori e staff senza stipendio: "Qui c'è gente che non riesce a pagare l'affitto" La situazione economica del Foggia è sempre più complicata, giocatori e staff senza stipendio: "Qui c'è gente che non riesce a pagare l'affitto".

A cura di Vito Lamorte

Foto del Foggia Calcio (da Facebook).

La situazione del Foggia è sempre più complicata. La squadra pugliese si gioca sul campo si gioca la salvezza contro il Messina ma il futuro fuori è sempre più appeso ad un filo. Dopo il disimpegno del presidente Nicola Canonico e il mancato pagamento degli stipendi a calciatori e staff, c'è sempre più incertezza per quello che può accadere.

L’allenatore rossonero Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa della situazione economica dei Satanelli: "I ragazzi l'hanno presa malissimo. Siamo professionisti, facciamo il nostro lavoro, ma non nascondo la grande difficoltà. Parliamo di stipendi di Lega Pro, con i quali i giocatori pagano gli affitti e devono fronteggiare impegni quotidiani. Io non sono qui per i soldi, ma credo che anche se anche uno guadagnasse un euro sia giusto pagarlo. Non farlo è stato un errore enorme",

Luciano Zauri in conferenza stampa.

Giocatori e staff del Foggia senza stipendio: "L'hanno presa malissimo"

Luciano Zauri, tecnico arrivato a stagione in corso dopo l'esonero di Brambilla, ha risposto anche a chi gli ha chiesto se ci sia stato un confronto con chi oggi rappresenta la proprietà, ovvero l’amministratore unico Bitetto: "No, e non è una novità".

Le cose sono precipitate dopo il disimpegno di Nicola Canonico e la scelta di non rispettare la scadenza federale del 16 aprile: "No. Non pagherò gli stipendi. Peraltro non sono più presidente del club. La società ora fa riferimento ad un amministratore unico, che è Michele Bitetto. Il Foggia per me è un capitolo chiuso".

In occasione della trasferta di Crotone i calciatori del club pugliese hanno pagato di tasca propria l’albergo per il ritiro in Calabria per evitare la trasferta in giornata così come era disposto dalla società. La decisione aveva fatto capire in maniera chiara cosa sta accadendo all'interno della società dei Satanelli: i giocatori rossoneri avevano fatto questa scelta dopo la trasferta in pullman a Biella in occasione della partita con la Juventus Next Gen.

Nonostante le indiscrezioni sul passaggio di proprietà, la situazione è complessa e il futuro del Foggia è sempre più in bilico.