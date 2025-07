Floro Flores: “Quagliarella al casinò disse: ‘Se fai jackpot ti metto incinta’. Accadde subito”

Antonio Floro Flores e Fabio Quagliarella sono quasi coetanei (il primo è nato nel giugno del 1983, il secondo nel gennaio dello stesso anno) e hanno giocato assieme nell'Udinese a cavallo tra la fine degli anni 2000 e l’inizio del decennio 2010. Pur essendo entrambi attaccanti e dunque in concorrenza tra loro, i due calciatori campani hanno stretto una grande amicizia, cementata anche da serate passate assieme fuori dal campo. È proprio in una di queste occasioni che accadde l'aneddoto raccontato da Floro Flores al podcast ‘DoppioPasso': una puntatina al casinò in Slovenia in cui Quagliarella giurò alla sua accompagnatrice che l'avrebbe messa incinta quella sera stessa qualora avesse fatto jackpot alle slot machine. Il che si verificò immediatamente…

Quagliarella fa una promessa alla fidanzata al casinò: se ne pente subito

"Fabio è stato una delle poche persone che rispetto nel calcio, una persona che stimo, una persona per bene, un ragazzo d'oro. Se gli devo trovare un difetto, è che ogni tanto se ne andava di testa quando non faceva gol… Con Fabio sono stati tre anni di rivalità veramente pulita, uscivamo insieme – racconta Floro Flores – Ricordo una scena fantastica al casinò in Slovenia, eravamo lì con le fidanzate dell'epoca. A un certo punto entriamo e lui si rivolge alla ragazza che era la sua fidanzata tipo da un mese. Lei voleva giocare alle slot mentre noi stavamo andando a giocare a roulette e poker. Lui le fa: ‘Amore, se fai jackpot, ti giuro che stasera ti metto incinta'".

A quel punto accadde l'impensabile, praticamente subito, nel ricordo di Floro Flores: "Giriamo l'angolo e sentiamo il rumore delle monete che cadono… torniamo e la ragazza aveva fatto jackpot!". Altrettanto immediatamente Quagliarella ritrattò la promessa fatta: "Stavo scherzando…".

Fabio Quagliarella e Antonio Floro Flores sono stati compagni nell’Udinese

L'ex attaccante partenopeo sottolinea come la vicenda aveva quasi dell'incredibile: "Ragazzi, fare jackpot lì dentro… minchia, c'erano settemila cristiani che giocavano vicino a quella macchinetta, era anche l'unica libera. Se poi lei è diventata sua moglie? No, si sono lasciati…". E infatti l'attuale compagna di Quagliarella è dal 2018 Debora Salvalaggio, seconda classificata a Miss Italia di una quindicina di anni prima.