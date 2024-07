Fisioterapista espulso senza pietà dall’arbitro: era entrato in campo per le cure ad un calciatore

video suggerito

Una scena davvero rara quella avvenuta durante il match della massima serie norvegese tra Sarpsborg e Brann: un calciatore della squadra di casa era a terra con dei problemi fisici ed allora un fisioterapista è corso immediatamente in campo per soccorrerlo. Ma non avendo avuto il via libera dell'arbitro, è stato prima ammonito e poi – avendo detto qualcosa al direttore di gara – addirittura espulso con rosso diretto.

Il fisioterapista del Sarpsborg entra in campo senza permesso: l'arbitro la prende male

Il match tra Sarpsborg e Brann era il classico testacoda, con gli ospiti secondi in classifica dietro il Bodø/Glimt e i padroni di casa terzultimi. L'episodio incriminato è accaduto all'84': col punteggio fermo sullo 0-0, un calciatore del Sarpsborg si è accasciato sul terreno di gioco in preda a quelli che sembravano essere crampi. Il fisioterapista della squadra, Joao Ferreira, non ha perso tempo e si è fiondato fuori dalla panchina per assistere il giocatore – che si trovava ben lontano, nei pressi della linea di fondo – ma lungo il suo tragitto è stato immediatamente ammonito dall'arbitro. Il motivo è che era entrato in campo prima di aver ricevuto il permesso dal direttore di gara.

La vicenda, già abbastanza particolare, è diventata surreale quando poco dopo il membro dello staff del Sarpsborg – che nel proseguire la sua corsa aveva detto qualcosa evidentemente di non troppo educato all'arbitro – si è visto sventolare il cartellino rosso diretto. A quel punto il fisioterapista, che non riusciva a credere a quello che stava succedendo, ha riso in faccia all'arbitro, cercando poi di andare a dirgli qualcos'altro, evidentemente non esattamente complimenti.

Fortunatamente per lui – ma la squalifica è comunque certa, bisogna vedere cosa ha scritto l'arbitro nel referto – sono stati in primis i calciatori del Brann ad impedirgli di avvicinarsi al direttore di gara, prima che quelli del Sarpsborg intervenissero per invitare il loro fisioterapista a lasciare il campo, il che finalmente è avvenuto mentre scuoteva la testa. Le emozioni peraltro non erano finite, visto che nel corso del recupero il Sarpsborg è passato in vantaggio al 91′, ma il Brann è riuscito a pareggiare al 94′.