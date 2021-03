Vittoria pesantissima per la Fiorentina in casa del Benevento in quello che era a tutti gli effetti uno scontro salvezza, nella 27a giornata di Serie A. 4-1 per la Viola nel segno di Dusan Vlahovic autore di una tripletta, e di Eysseric che nella ripresa ha calato il poker. Di Ionita la rete dei giallorossi. La formazione di Prandelli scatta in avanti in classifica portandosi a quota 29, lasciando quella di Inzaghi a 26, con 6 punti in più sul Torino terzultimo che ha 3 partite in meno.

La Fiorentina trascinata da un super Vlahovic: tripletta al Benevento nel primo tempo

Il protagonista assoluto della partita del Vigorito è stato senza dubbio Dusan Vlahovic. Il classe 2000 serbo ha messo al tappeto il Benevento nel primo tempo con una tripletta. Da applausi soprattutto il terzo gol per il giovane centravanti che dopo aver difeso alla grande un pallone in un contrasto con Glik ha pescato il jolly con un eccezionale tiro a giro dalla distanza che ha lasciato immobile Montipò. Una mazzata per la formazione di Inzaghi capace di rendersi pericolosa solo con un colpo di tacco di Ionita.

Vlahovic, tripletta e numeri da record nei top 5 campionati europei

Per Vlahovic i numeri iniziano ad essere importanti. 12 gol in 24 partite e la soddisfazione di essere uno dei 4 giocatori nati negli anni 2000 in doppia cifra, considerando i top 5 campionati europei, considerando Haaland, Kean e Gouiri. Sempre più decisivo dunque per la Fiorentina, con la soddisfazione di aver replicato, con una tripletta in un tempo la prestazione del leggendario Kurt Hamrin, ultimo a riuscirci nel 1964

Botta e risposta Ionita-Eysseric

Nella ripresa il Benevento ha riaperto la partita con il gol di Ionita, creando parecchi grattacapi alla Fiorentina. Bravo Dragowski su Caprari, con i giallorossi che hanno protestato a lungo per un tocco di mano in area di Caceres, con la sala Var che ha avallato la scelta dell'arbitro di far proseguire. Ad un quarto d'ora dal termine la formazione toscana ha però chiuso con i conti con lo scavetto di Eysseric, dopo un brutto pallone perso dalle "streghe".