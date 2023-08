Fiorentina-Rapid Vienna ai playoff di Conference League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Fiorentina-Rapid Vienna è il match valido per il ritorno dei playoff di Conference League. La sfida si giocherà giovedì 31 agosto alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN e Sky. Sarù visibile anche in chiaro su TV8.

A cura di Ada Cotugno

Dopo l'1-0 del Rapid Vienna nella gara d'andata dei playoff di Conference League la Fiorentina dovrà cercare la rimonta per accedere alla fase a gironi della competizione. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 20:00 i ragazzi di Italiano scenderanno in campo per il ritorno, una partita delicata per definire il futuro europeo della squadra.

Alle spalle c'è la rimonta subita dal Lecce in campionato che è riuscito a trovare il pareggio nonostante il doppio svantaggio del primo tempo. Questa volta servirà massima concentrazione alla Fiorentina per recuperare dopo la sconfitta trovata in Austria ed essere in prima fila nel giorno dei sorteggi, in una competizione che appena qualche mese fa li ha visti arrivare in finale contro il West Ham, campione in carica.

Fiorentina-Rapid Vienna ai playoff di Conference League, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni della partita

Questa sera alle ore 20:00 la Fiorentina scenderà in campo per cercare l'accesso alla fase a gironi della Conference League. La partita di ritorno dei playoff sarà visibile tramute DAZN, su pc, smart tv e tutti i dispositivi supportati, in contemporanea anche su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Calcio 240 e Sky Sport 251 e in chiaro su TV8.

Italiano dovrebbe ritrovare Terracciano tra i pali, con il giovane Kayode come esterno difensivo e in attacco Nzola in vantaggio su Beltran. Per il Rapid Vienna invece non dovrebbero esserci cambiamenti significativi rispetto alla partita d'andata giocata una settimana fa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer; Oswald, Kerschbaum, Sattlberger; Seidl, Burgstaller, Grüll. Allenatore: Zoran Barisic.

Dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina in diretta TV

La gara di ritorno del playoff di Conference League potrà essere seguita in TV attraverso l'app di DAZN. In alternativa il match verrà trasmesso anche su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Calcio 240 e Sky Sport 251. Fiorentina-Rapid Vienna sarà trasmessa in contemporanea anche in chiaro su TV8.

Rapid Vienna-Fiorentina dove vederla in streaming

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming. Gli abbonati DAZN potranno scaricare l'app su pc e smartphone, mentre per chi ha Sky sarà disponibile il servizio in streaming offerto da SkyGo. In alternativa, per chi non possiede abbonamenti, la diretta sarà disponibile gratuitamente anche su tv8.it.

Le probabili formazioni di Rapid Vienna-Fiorentina

Rispetto all'ultima partita di campionato Italiano potrebbe cambiare qualcosa e tornare all'assetto visto nella partita d'andata. Il suo 4-2-3-1 potrebbe essere guidato da Nzola (in vantaggio su Beltran), con alle spalle Gonzalez, Bonaventura e Brekalo. Nessun cambio in vista invece per Barisic che va verso la conferma dell'undici titolare che ha strappato la vittoria per 1-0 in Austria.

