Fiorentina in finale di Conference League se… i risultati con cui passa contro il Basilea in semifinale La Fiorentina volerà in Svizzera per affrontare il Basilea nella partita di ritorno delle semifinali di Conference League. Con quali risultati la Viola può qualificarsi per la finale.

A cura di Ada Cotugno

Nonostante la rimonta subita nella semifinale d'andata al Franchi, la Fiorentina può ancora sperare di raggiungere la finale di Conference League: il 2-1 del Basilea complica la situazione, ma nulla è ancora deciso. La squadra di Italiano è arrivata a un passo dal grande sogno, ma per volare a Praga non dovrà commettere passi falsi nella partita di ritorno. Con quali risultati la Fiorentina si qualifica per la finale di Conference League?

La Viola non ha molti risultati dalla sua parte, vista la sconfitta trovata una settimana fa in rimonta. Il risultato ha lasciato tutti con l'amaro in bocca, dato che portare a casa almeno il pareggio avrebbe cambiato tutte le carte in tavola. Per accedere alla finale la Fiorentina ha una sola possibilità, vincere: il KO subito al Franchi non lascia spazio a troppi calcoli e i ragazzi di Italiano hanno a disposizione un risultato su tre per arrivare fino in fondo al loro cammino europeo dove dall'altra parte ritroverebbero la vincente di AZ Alkmaar-West Ham.

Fiorentina si qualifica alla finale di Conference se…

Queste le combinazioni che potrebbero portare la Viola in finale di Conference League:

Vittoria contro il Basilea con due gol di scarto

Se il risultato dopo 90 minuti dovesse vedere la Fiorentina avanti di un solo gol, la partita si porterebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore

Fiorentina eliminata dalla Conference, risultati e combinazioni

Avendo perso per 2-1 in casa all'andata il Basilea ha a disposizione due risultati su tre per eliminare la Fiorentina e impedire agli italiani di rincorrere il grande sogno della finale: la Viola sarebbe condannata in caso di sconfitta, ma anche un pareggio sancirebbe l'eliminazione in semifinale.