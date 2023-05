Rimonta sul gong del Basilea contro la Fiorentina in Conference: la Viola crolla 1-2 nel recupero Nei secondi finali il Basilea firma la rimonta contro la Fiorentina: a Italiano non basta il gol dell’ex di Cabral per chiudere la pratica, tutto rimandato al ritorno in Svizzera.

A cura di Ada Cotugno

Alla Fiorentina non basta il gol dell'ex di Cabral per vincere l'andata della semifinale di Conference League contro il Basilea: il colpo di testa dell'attaccante apre le marcature nel primo tempo, ma nella ripresa il mancino di Diouf e il gol di Amdouni ribaltano completamente la partita in favore del Basilea che sul gong vince per 2-1.

La Fiorentina accarezza il sogno della finale di Conference ma viene svegliata dal gol del Basilea dopo pochi minuti di gioco: Amdouni scatta veloce e serve Augustin che segna a porta vuota, ma l'arbitro annulla tutto per una posizione di fuorigioco, confermato poi anche dal VAR.

Il pericolo fa svegliare la Viola che alza notevolmente i ritmi e resta a galla anche grazie a Terracciano, autore di un autentico miracolo sul tiro mancino di Diouf. Al 25′ la Fiorentina riesce a sbloccare la partita sfruttando un corner di Biraghi che diventa l'occasione perfetta per la girata di testa di Cabral che segna il più classico del gol degli ex. Dopo il vantaggio la squadra di Italiano gestisce bene il pallone, in attesa di trovare varchi utili per tentare il raddoppio.

Nella ripresa le due occasioni principali capitano sui piedi di Ikone che nel giro di due minuti spreca palloni utili per chiudere virtualmente la partita. Con il passare del tempo cresce il Basilea, fin qui poco pericoloso dalle parti di Terracciano, e al 71′ trova il gol del pareggio: Diouf semina il panico all'interno della difesa avversaria, dialoga con Xhaka e di sinistro riesce a lasciare il segno.

A scuotere la Viola ci pensa ancora Cabral, il grande ex della serata di Conference, fin qui grande trascinatore in questa campagna europea. Non bastano però i suoi tentativi e neanche il gol sfiorato da Barak nei minuti di recupero, perché sul gong il Basilea sfrutta un'occasione preziosa di Amdouni per ribaltare completamente il risultato: il giovane svizzero approfitta di una punizione di Xhaka per battere Terracciano a tu per tu e regalare alla sua squadra una vittoria fondamentale in vista del ritorno, in programma il prossimo giovedì.