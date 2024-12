video suggerito

Fiorentina agli ottavi di Conference League, pareggia col Vitoria Guimaraes e chiude terza in classifica La Fiorentina fa 1-1 col Vitoria Guimaraes e si qualifica direttamente per gli ottavi di Conference League. La squadra di Raffaele Palladino pareggia in Portogallo e chiude terza in classifica generale, evitando i play-off. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vito Lamorte

La Fiorentina pareggia col Vitoria Guimaraes ma si qualifica per gli ottavi di Conference League. La squadra di Raffaele Palladino fa 1-1 in Portogallo e chiude terza in classifica, evitando i play-off. I gigliati chiudono sul podio della graduatoria generale, soltanto alle spalle del Chelsea e proprio del Vitoria.

Non è stata una partita semplice per la Viola, che nella prima parte ha sofferto un po' l'iniziativa offensiva del Guimaraes e nella ripresa ha reagito in maniera veemente meritando il punto finale.

Mandragora risponde a Gustavo: la Viola è agli ottavi

I portoghesi si sono portati in vantaggio con un gol di Gustavo Silva, che ha spinto in rete il cross di Kaio Cesar. I gigliati non sono stati in grado di essere pericolosi in attacco

Nella seconda frazione cresce la Fiorentina in maniera esponenziale a livello offensivo e, dopo aver scheggiato la traversa con Beltran, trova il gol del pareggio con Rolando Mandragora: gran palla filtrante di Gosens per Dodò, che mette in mezzo per il centrocampista ex Juventus e Torino, bravo a infilare il pallone sotto la traversa trovando lo specchio della porta da posizione defilata. Pareggia meritato e play-off in banca.

Nei minuti finali i toscani vanno vicinissimi alla vittoria ma manca precisione e un po' di fortuna. La Fiorentina chiude sul podio della classifica generale, alle spalle del Chelsea e proprio del Vitoria Guimaraes.

Il tabellino di Vitoria Guimaraes-Fiorentina

RETI: 33′ Gustavo Silva, 87'Mandragora.

VITORIA SC (4-3-3): Varela; Alberto, Fernandes, Rivas, J. Mendes; T. Silva, M. Silva, Saraiva; Kaio Cesar, G. Silva, Nuno Santos. A disposizione: Charles, Jose Ribeiro, Miguel, Villanueva, Tomas, Tomas Handel, Arcanjo, Samu, Jose Carlos, Bica, Dieu Merci, Diogo Lobao. Allenatore: Rui Borges.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikone, Gudmundsson, Beltran; Kouame. A disposizione: Martinelli, De Gea, Pongracic, Ranieri, Kean, Gosens, Moreno, Colpani, Adli, Kayode, Caprini, Harder. Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Juxhin Xhaja (ALB).