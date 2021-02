Un miliardo e duecento milioni di obbligazioni in scadenza dopo averne già saldate 1.5 miliardi alla fine dell'anno scorso. Sono i conti in rosso del Gruppo Suning che il Financial Times snocciola un po' alla volta per chiarire cosa sta succedendo al colosso finanziario cinese proprietario dell'Inter e in trattativa con il Fondo Bc Partners per la cessione delle quote del club. Alle difficoltà dell'azienda si aggiungono i mancati introiti della società di calcio (-102 milioni di euro) provocati dalla pandemia. Ecco perché, oltre alla pressioni che arrivano in patria per effetto delle direttive del Governo che ha imposto uno stop sui deflussi di capitali esteri, quel "progetto che s'è fermato ad agosto" pronunciato da Conte dopo la Coppa Italia spiega bene qual è la situazione contingente e come i vertici sia divenuto impossibile adesso immettere denaro fresco e programmare investimenti.

Duecento milioni di euro. È questa la cifra che la società con sede a Nanchino dovrà rastrellare nelle prossime settimane per dare una boccata d'ossigeno al bilancio dell'Inter. E dovrà farlo abbastanza in fretta. Se i contatti con Bc Partners non sono del tutto tramontati sul tavolo restano l'offerta fatta a Suning e la diffidenza nell'accettarla. Il nodo della discordia è sulla valutazione differente e sostanziosa che c'è tra proposta (750 milioni di euro) e domanda (1 miliardo di euro).

L'operazione è saltata? No, quando si ragiona di alta finanza anche le vie più difficili possono diventare improvvisamente percorribili. Ma, a giudicare da quanto indicato dal quotidiano finanziario, Suning ha rivolto lo sguardo verso altre realtà economiche in grado di soddisfare le sue richieste. Che sia solo il gioco delle parti oppure il tentativo di strappare condizioni economiche migliori alla controparte attuale lo si capirà a breve ma che da Nanchino abbiano aperto canali anche con Ares e SoftBank (che controlla il private equity Fortress) è notizia reale.

A condurre i negoziati per la società di Nanchino è Goldman Sachs che riceve le offerte, le prende in carico e le valuta senza escludere nulla: sia l'acquisto della maggioranza del pacchetto azionario, sia la possibilità che venga rilevato il 100% delle quote oppure che eventuali finanziatori subentrino come soci di minoranza. Zhang vuol liberarsi dell'Inter? No ma alle condizioni economiche attuali la sua permanenza è in forte dubbio sempre che non trovi abbastanza capitali da beneficiare di un adeguato sostegno finanziario almeno per tutto il 2021.