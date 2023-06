Finale Coppa Italia femminile Juventus-Roma, dove vederla in diretta TV e streaming A Salerno Juventus e Roma si giocano l’ultimo trofeo della stagione: dove seguire in chiaro la finale della Coppa Italia Femminile.

A cura di Ada Cotugno

La Coppa Italia Femminile è giunta all'atto finale: domenica 4 giugno alle ore 16:30 Juventus e Roma si incontreranno per la finale allo stadio Arechi di Salerno.

La competizione è ormai terra fertile per le due squadre: le bianconere sono campionesse in carica e hanno vinto due volte negli ultimi tre anni, interrotte nel 2021 proprio dalle giallorosse che hanno portato a casa il primo titolo della loro storia e che si presenteranno all'appuntamento come campionesse d'Italia.

Partita: Juventus-Roma

Quando: domenica 4 giugno 2023

Orario: 16:30

Dove: Stadio Arechi, Salerno

Diretta TV: La7

Diretta streaming: La7.it, Tim Vision, Juventus TV

Competizione: finale di Coppa Italia Femminile

Dove vedere Juve-Roma in TV

La finale di Coppa Italia Femminile si giocherà il 4 giugno alle ore 16:30 all'Arechi. Sarà possibile seguire la partita in chiaro: l'incontro infatti sarà trasmetto interamente da La7 che coprirà in diretta anche questa finale.

Juve-Roma, dove vederla in streaming

La finale di Coppa Italia Femminile fra Juventus e Roma sarà disponibile anche in streaming. I tifosi potranno seguirla su smartphone, tablet, pc e smart tv in tre modalità: sul sito di La7.it, attraverso il sito ufficiale della Juventus che offrirà la diretta della partita e anche tramite Tim Vision, disponibile per i possessori del dispositivo Tim Vision Box.

Coppa Italia femminile, le probabili formazioni di Juve-Roma

Le detentrici della coppa contro le vincitrici del campionato: Juve-Roma è l'atto conclusivo della stagione dove si sfideranno due tra le migliori squadre del campionato femminile italiano.

La Juventus capitanata da Gama si presenterà a Salerno con il suo vestito migliore e si aggrapperanno a Girelli, Bonansea e Beerensteyn per bucare la difesa giallorossa.

Giacinti sarà il pericolo principale della Roma che si affida a lei e alla sua esperienza per chiudere un double in questa stagione da sogno.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Salvai, Boattin; Caruso, Grosso, Gunnarsdottir; Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

ROMA FEMMINILE (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Di Guglielmo; Glionna, Giugliano; Greggi, Haavi, Giacinti; Andressa.