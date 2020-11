La Fifa ha comunicato gli undici candidati inseriti nella lista delle nomination per l'assegnazione del premio The Best 2020. La cerimonia di svolgerà il prossimo 17 dicembre. Chi sarà il migliore calciatore dell'anno in assenza del Pallone d'Oro? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski sembrano i favoriti ma c'è chi è convinto che la classifica finale potrà riservare qualche sorpresa rispetto ai (presunti) favoriti della vigilia. Non è passata inosservata la foto che la Federazione internazionale ha scelto per annunciare la lista dei finalisti: dinanzi a tutti, in posizione di primo piano, c'è Sergio Ramos del Real Madrid mentre CR7, la Pulce e il bomber polacco vincitore della Champions League con il Bayern Monaco sono collocati in posizione più defilata.

Ecco l'elenco completo degli undici candidati: Thiago Alcântara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah, Virgil van Dijk.

Nella scorsa edizione (2019) il premio andò a Lionel Messi e fece discutere la mancata presenza di Cristiano Ronaldo all'evento ospitato a Milano. La lista delle nomination è arricchita anche di altri premi che comprende anche il miglior calciatore femminile, i migliori portieri (maschile e femminile), i migliori allenatori (maschile e femminile), il premio Puskas per il gol più bella dell'anno e la Top 11 Fifpro.

Come si vota per assegnare il premio Fifa The Best

La procedura di voto per l'assegnazione del premio Fifa The Best prevede anche la partecipazione diretta da parte degli utenti che avranno tempo fino al 9 dicembre prossimo per esprimere le preferenze collegandosi al sito della Federazione internazionale. In base al regolamento il 50% dei consensi è indicato dai capitani dei club e dai commissari tecnici di tutti i Paesi membri della Fifa (è possibile esprimere fino a un massimo di 3 preferenze), l'altra parte arriva dalle opinioni dei media e dei tifosi.

The Best FIFA maschile

Thiago Alcântara (Spagna / FC Bayern München / Liverpool FC)

Cristiano Ronaldo (Portogallo / Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Belgio / Manchester City FC)

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC)

Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)

Neymar (Brasile / Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Spagna / Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Egitto / Liverpool FC)

Virgil van Dijk (Paesi Bassi / Liverpool FC)

The Best FIFA femminile

Lucy Bronze (Inghilterra / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

Delphine Cascarino (Francia / Olympique Lyonnais)

Caroline Graham Hansen (Norvegia / FC Barcelona)

Pernille Harder (Danimarca / VfL Wolfsburg / Chelsea FC Women)

Jennifer Hermoso (Spagna / FC Barcelona)

Ji So-yun (Corea del Sud / Chelsea FC Women)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC femminile)

Saki Kumagai (Giappone / Olympique Lyonnais)

Dzsenifer Marozsán (Germania / Olympique Lyonnais)

Vivianne Miedema (Olanda / Arsenal WFC)Wendie Renard (Francia / Olympique Lyonnais)

The Best FIFA Portiere donne

Ann-Katrin Berger (Germania / Chelsea FC Women)

Sarah Bouhaddi (Francia / Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Cile / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Svezia / VfL Wolfsburg / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (USA / Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Inghilterra / Manchester City WFC)

The Best FIFA Portiere uomini

Alisson Becker (Brasile / Liverpool FC)

Thibaut Courtois (Belgio / Real Madrid CF)

Keylor Navas (Costa Rica / Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Germania / FC Bayern München)

Jan Oblak (Slovenia / Atlético de Madrid)

Marc-André ter Stegen (Germania / FC Barcelona)

The Best FIFA Allenatore donne

Lluís Cortés (Spagna / FC Barcelona)

Rita Guarino (Italia / Juventus Women)

Emma Hayes (Inghilterra / Chelsea FC Women)

Stephan Lerch (Germania / VfL Wolfsburg)

Hege Riise (Norvegia / LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (Francia / Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Olanda / Dutch national team)

The Best FIFA Allenatore uomini

Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC)

Hans-Dieter Flick (Germania / FC Bayern München)

Jürgen Klopp (Germania / Liverpool FC)

Julen Lopetegui (Spagna / Sevilla FC)

Zinedine Zidane (Francia / Real Madrid CF)

Premio Puskas per il Gol più bello

Shirley Cruz (CRC) – Costa Rica v. Panama (28 gennaio 2020)

Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará SC v. CR Flamengo (25 agosto 2019)

Jordan Flores (ENG) – Shamrock Rovers FC v. Dundalk FC (28 febbraio 2020)

André-Pierre Gignac (FRA) – Tigres v. Pumas (1 marzo 2020)

Sophie Ingle (WAL) – Arsenal WFC v. Chelsea FC Women (19 gennaio 2020)

Zlatko Junuzović (AUT) – SK Rapid Wien v. FC Red Bull Salzburg (24 giugno 2020)

Hlompho Kekana (RSA) – Mamelodi Sundowns FC v. Cape Town City FC (20 agosto 2019)

Son Heungmin (KOR) – Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC (7 dicembre 2019)

Leonel Quiñónez (ECU) – Universidad Católica v. CSD Macará (19 agosto 2019)

Luis Suárez (URU) – FC Barcelona v. RCD Mallorca (7 dicembre 2019)

Caroline Weir (SCO) – Manchester City WFC v. Manchester United WFC (7 settembre 2019)