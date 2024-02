Feyenoord-Roma, dove vederla in TV e streaming su TV8, DAZN o Sky: orario e probabili formazioni La Roma di De Rossi affronta il Feyenoord a Rotterdam nell’andata dei sedicesimi di Europa League: delicato debutto europeo per De Rossi che recupera Cristante e Smalling. Ecco dove vedere la partita in tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Roma e Feyenoord si affrontano oggi giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 18.45 nella partita di andata dei playoff di Europa League, allo Stadio De Kuip di Rotterdam, in Olanda. La partita sarà visibile in esclusiva TV e in live streaming su Sky e DAZN, non è prevista la diretta in chiaro su TV8.

Una doppia sfida, andata in Olanda e ritorno a Roma, aspetta i giallorossi guidati da Daniele De Rossi che avrà il compito di battere gli olandesi per poter accedere al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida europea che ha recenti precedenti per i capitolini, visto che per la terza volta nelle ultime tre stagioni la Roma affronta il Feyenoord in Europa.

La Roma – reduce dal ko contro l'Inter in Serie A – è stata costretta a disputare i playoff dopo essersi piazzata al secondo posto del Girone G di Europa League alle spalle dello Slavia Praga. Il Feyenoord, invece, è retrocesso dalla Champions League piazzandosi al terzo posto nel girone della Lazio, alle spalle dei biancocelesti e dell'Atletico Madrid. Il ritorno si giocherà all'Olimpico giovedì 22 febbraio alle ore 21.

Partita: Feyenoord-Roma

Dove: Stadio De Kuip, Rotterdam (Olanda)

Quando: giovedì 15 febbraio 2024

Orario: 18:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN; SkyGo, NOW

Competizione: play-off, andata (Europa League)

Dove vedere Feyenoord-Roma in diretta TV

Per la diretta TV di Feyenoord-Roma non è prevista copertura in chiaro. Partita, dunque, visibile solo per gli abbonati sia di DAZN sia di Sky. Quest'ultimi si dovranno collegare al canale satellitare 201 oppure al 252 di Sky Sport.

Feyenoord-Roma, dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming in firetta Feyenoord-Roma sarà visibile solo in modalità criptata. Gli abbonati di DAZN possono collegarsi sul portale o, con mobile, utilizzare l'app dedicata. Per gli utenti Sky, applicazione di riferimento SkyGo oppure il canale on de,and NOW. Arbitrerà l'incontro il signor Radu Petrescu, romeno.

Europa League, le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

Per De Rossi debutto delicatissimo in Europa alla guida della Roma post Mourinho. L'ex centrocampista ritrova Ndicka, vincitore della Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, si affiderà per il suo 4-3-3 ai giocatori che gli hanno dato fiducia in queste prime uscite, malgrado il KO interno contro l'Inter. Quindi, niente sperimentazione o novità particolare in vista degli olandesi con Rui Patricio confermato tra i pali anche in Coppa, Huijsen in difesa insieme alla new entry Angelino, mentre Cristante e Paredes daranno aiuto a Pellegrini in mediana. Nel tridente, El Shaarawy e la coppia Dybala-Lukaku. Per Slot, 4-2-3-1 super confermato con unica punta di ruolo Uefa mentre il trio di trequartisti sarà composto da Minteh, Stengs e Paixao.

FEYENOORD (4-2-3-1) – Wellenereuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Minteh, Stengs, Paixao; Ueda. All.: Slot.

ROMA (4-3-3) – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.