Festa Samp nel derby della Lanterna: Genoa ko ai rigori e blucerchiati agli ottavi di Coppa Italia La Sampdoria fa festa dopo aver vinto il derby della Lanterna contro il Genoa che vale gli ottavi di Coppa Italia. I bluerchiati battono la squadra di Gilardino dopo i calci di rigori dopo l’1-1 dei primi 90 minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Sampdoria fa festa dopo aver vinto il derby della Lanterna contro il Genoa che vale gli ottavi di Coppa Italia alla squadra di Sottil. I bluerchiati battono i ragazzi di Gilardino dopo i calci di rigori dopo l'1-1 dei primi 90 minuti. Decisivo l'errore di Zanoli che si fa parare il penalty da Silvestri mentre è di Barreca la rete che fa esplodere Marassi. Durante la partita era stato firmato da Pinamonti il gol del vantaggio del Genoa poi nel finale di partita Borini pareggia e poi la Samp completa l'opera vincendo ai calci di rigore.

L'esultanza di Pinamonti dopo il gol del vantaggio.

Il Genoa chiude in vantaggio il primo tempo

Pronti via e l'infuocato derby di Genova si sblocca con il gol del vantaggio firmato dai rossoblu. I blucerchiati provano a girare palla da dietro. Silvestri serve la sfera a Romagnoli che però sbaglia il lancio e consegna palla alla squadra di Gilardino. Ne beneficia Pinamonti che in mezzo secondo si gira e insacca in rete la palla che vale il vantaggio del Grifone. La squadra di Sottil non resta di certo a guardare e va subito vicina alla rete del pareggio con Coda. L'ex di turno servito al meglio con un cross da destra gira in porta un pallone calciato alla perfezione ma Leali para.

La Sampdoria resta in partita e non molla. Coda fa a sportellate con Bani e Vogliacco mentre La Gumina ci prova a rendersi pericoloso anche con azioni personali. L'attaccante doriano sfiora il pareggio con un diagonale mancino che lambisce di poco il palo. Dal canto suo il Genoa cerca di gestire facendo molta densità a centrocampo provando a sorprendere ancora la difesa sampdoriana anche grazie al supporto degli esterni. Al termine del primo tempo però il vantaggio è del Genoa che va negli spogliatoi con il punteggio di 1-0 in tasca.

L'esultanza di Borini dopo il gol del pareggio.

Borini fa esplodere la Samp col gol del pari: ai rigori si decide poi il derby

Nella ripresa le due squadre mostrano grande equilibrio e così il Genoa inizia a fare qualche cambio con Gilardino che manda in campo Zanoli per Sabelli e Matturro per Martin. Stessa cosa per la Sampdoria che effettua tre sostituzioni in un colpo. Esce Coda, dentro Tutino. Fuori anche Ioannou e Akinsanmiro per Barreca e Benedetti. Tutino ha subito l'occasione di segnare con un sinistro a giro che però finisce fuori di poco facendo la barba al palo. La Samp aumenta i giri e Sottil prova il tutto per tutto anche con l'ingresso di Borini.

Il Genoa non resta a guardare ma è la Sampdoria a trovare la rete che vale il pareggio. Borini si avventa su una palla vagante al limite dell'area e arriva in corsa scaricando immediatamente il destro incrociato: è 1-1 della Sampdoria. I blucerchiati trovano il coraggio di andare a vincerla ma non riescono a trovare la via del gol. Anzi, la squadra di Sottil resta anche in dieci per l'espulsione di Romagnoli che esce dal campo poco prima del triplice fischio: si va così ai calci di rigore. Dal dischetto l'errore decisivo è di Zanoli che consente a Barrechi di segnare successivamente e di far volare la Samp agli ottavi.