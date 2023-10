Ferreira Carrasco porta la simulazione a un livello più alto: palletta addosso, crolla stecchito Clamorosa simulazione da premio Oscar di Yannick Ferreira Carrasco: il nazionale belga, trasferitosi all’Al Shabab in Arabia Saudita, è crollato come se gli avessero sparato addosso. L’arbitro incredibilmente ci è cascato…

A cura di Paolo Fiorenza

Tra i tanti calciatori che nella scorsa estate hanno fatto la ‘scelta di vita' di lasciare il calcio che conta per andare a prendersi ricchissimi contratti in Arabia Saudita c'è anche Yannick Ferreira Carrasco. Il 30enne attaccante della nazionale belga – dopo quattro anni trascorsi all'Atletico Madrid, con cui ha vinto la Liga nel 2021 da protagonista – si è accasato all'Al Shabab dietro pagamento di 15 milioni di euro per il cartellino, quando aveva ancora un altro anno residuo di contratto coi Colchoneros.

La squadra di Riad non è partita benissimo nella Saudi Pro League, con 8 punti portati a casa nelle prime 8 partite, che valgono una classifica medio-bassa. Ferreira Carrasco è entrato in squadra solo nelle ultime tre gare di campionato, tutte giocate da titolare: per lui un gol e un assist messi finora a ruolino. Dopo due vittorie, nell'ultima partita contro l'Al Hilal di Neymar, che ha sbagliato un rigore, è arrivata una sconfitta per 2-0, in virtù delle reti segnate da Koulibaly e dal bomber Mitrovic.

Il belga è rimasto a secco, ma ha trovato modo di ‘distinguersi' nel corso del match con una simulazione da premio Oscar della scorrettezza, che ha fatto incredibilmente cascare nella trappola l'arbitro di El Salvador Ivan Cisneros, ancora più incredibilmente non avvisato dell'abbaglio dal guardalinee, che era a un centimetro dalla scena.

L'episodio è accaduto nel lungo recupero del primo tempo, quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Ferreira Carrasco ha guadagnato una rimessa laterale sull'out destro, dando una piccola spinta ad Ali Al Bulaihi. Il 33enne difensore dell'Al Hilal, nazionale saudita, ha avuto una lieve reazione, lanciando il pallone sul petto del belga: una palletta quasi appoggiata, che tuttavia ha avuto come conseguenza la morte apparente del calciatore dell'Al Shabab, che è crollato al suolo come se gli avessero sparato addosso.

Una simulazione tanto ridicola quanto assurda è stata la decisione dell'arbitro, che ha sventolato il cartellino giallo sotto il naso dell'incredulo Al Bulaihi. Sui social qualcuno ha commentato il video diventato virale con un'ironia ugualmente di alto livello: "Speriamo che Yannick stia bene…".