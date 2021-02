Un gesto di grande sportività vale più di cento gol. Lo sanno anche i bomber veri, compreso Alfredo Morelos, giocatore dei Rangers di Glasgow che con i gol di questo colombiano si sta avvicinando al successo in Scozia e che ha raggiunto anche gli ottavi di finale in Europa League, guidati da Steven Gerrard, che molti tifosi del Liverpool vorrebbero già come erede di Klopp. Morelos si è preso tanti complimenti per essersi fermato mentre si involava verso l'area di rigore quando ha visto un difensore dell'Anversa fermarsi e gettarsi a terra per un problema muscolare a una gamba.

La grande sportività di Alfredo Morelos

Rangers Glasgow e Royal Anversa si stavano giocando il passaggio del turno, la gara d'andata gli scozzesi in rimonta l'hanno vinto 4-3. Sul punteggio di 1-1 Morelos, attaccante colombiano in grande crescita, scatta e va verso l'area di rigore, il difensore che lo segue e cerca di non farlo scappare, Jeremy Gelin, si ferma improvvisamente, sente tirare, saltella su una gamba prima di finire giù. Un altro calciatore del Royal Anversa lo vede avvicinarsi, palla al piede, e teme il peggio, la posizione di superiorità di Morelos è notevole, ma lui si ferma. Non vuole continuare con un avversario steso a terra. Come si vede dalle immagini alcuni compagni di squadra la prendono male e si lamentano apertamente, l'arbitro invece lo applaude, come anche Gelin che quando si rialza gli dà la mano.

E gli applausi di Lukaku

La partita poi continua e i Rangers dilagano, vincono 5-2 e si qualificano per gli ottavi di finale. Quello di Morelos in breve tempo, diventa un nome di tendenza sui social. Perché il colombiano viene esaltato non solo dai suoi tifosi. Di rado capita vedere qualcosa di questo genere, e va tenuto anche conto che in quel momento la qualificazione era ancora in bilico. Tra coloro che si sono complimentati con il bomber c'è anche Romelu Lukaku, il centravanti dell'Inter che è nato ad Anversa e stava seguendo la squadra della sua città. Il belga su Twitter ha scritto: "Grande gesto di sportività di Morelos. Occasione da gol, ma si ferma dopo l'infortunio di un avversario. Grande sportività".