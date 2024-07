Ferdi Kadioglu sorpresa degli Europei con una qualità unica: gioca in 10 ruoli diversi e sempre bene

video suggerito

Nella super Turchia di Vincenzo Montella capace di qualificarsi ai quarti degli Europei, c'è un giocatore che non ha rubato la scena come Guler, Calhanoglu o Yildiz, ma può essere considerato un vero e proprio caso unico. Stiamo parlando di Ferdi Kadioglu, che ha una dote eccezionale, ovvero quella di una duttilità fuori dal comune che gli ha permesso di ricoprire finora in carriera addirittura 10 ruoli diversi.

Chi è Ferdi Kadioglu, punto di forza duttile della Turchia di Montella

Il 24enne del Fenerbahce e uomo mercato, è reduce da una gran partita agli ottavi contro l'Austria, in cui ha giocato sulla corsia sinistra. I numeri parlano chiaro con il maggior numero di duelli vinti, di contrasti, di falli subiti, di tocchi di palla, con un'accuratezza dell'88%. Montella non può che essere soddisfatto di Kadioglu, anche perché all'occorrenza può spostarlo in quasi tutte le posizioni del campo.

Kadioglu sa fare tutto, in carriera ha giocato in 10 ruoli diversi

Il calciatore turco infatti finora tra N.E.C, Fenerbahce e nazionali giovanili olandesi e quella maggiore turca (nel 2022 avendo il doppio passaporto ha optato per quest'ultima) ha ricoperto 10 ruoli diversi. Stando a Transfertmarkt, Ferdi Kadioglu ha giocato da Terzino sinistro (66 partite), trequartista (56), esterno destro (44), terzino destro (37), esterno sinistro (23), interno sinistro (19), interno destro (19), centrocampista centrale (15), centrocampista (1) e mediano davanti alla difesa (1).

Perché Kadioglu riesce a giocare in tutte le zone del campo

Oltre alle doti tecniche questo ragazzo, che si trova più a suo agio quando deve giocare sulle fasce, è dotato di un'intelligenza tattica notevole. Solo questo gli permette di farsi trovare pronto in praticamente tutte le zone del campo. A questo bisogna aggiungerci anche le qualità tecniche e un modo di trattare il pallone importante. A 24 anni sembra avere una sicurezza da veterano, che gli consente di trovarsi a suo agio a prescindere dal ruolo.

Si tratta dunque del tipo di calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere a propria disposizione in panchina. La possibilità di avere un ragazzo come Ferdi Kadioglu, in stagioni lunghissime, con la sua capacità di essere schierato quasi ovunque è un fattore. Lo sa bene il Fenerbahce che dovrà guardarsi dalle offensive di mercato di numerosi club, in primis l'Arsenal che potrebbe investire per lui più di 20 milioni di euro.