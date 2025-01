video suggerito

Felipe Melo annuncia il suo addio al calcio, il saluto dell'Inter: "Buona fortuna Comandante" Felipe Melo ha annunciato il suo addio al calcio giocato: l'ex centrocampista brasiliano di Inter, Juventus e Fiorentina ha fatto un lungo video sui social in cui ha racontato le sue emozioni e ha svelato la volontà di chiudere la sua carriera a 41 anni.

A cura di Vito Lamorte

Felipe Melo ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'ex centrocampista di Inter, Juventus e Fiorentina ha fatto un lungo video sui social in cui ha racontato le sue emozioni e svelando la volontà di chiudere la sua carriera a 41 anni. In carriera Felipe Melo ha giocato 822 partite, segnato 65 gol e 25 assist: il calciatore brasiliano ha giocato in 12 club e vinto 19 trofei in carriera.

Dopo aver giocato con Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Maiorca, Racing Santander e Almeria, Felipe Melo è approdato in Italia l'estate del 2008, acquistato dalla Fiorentina: la stagione successiva è passata alla Juventus e due campionati in maglia bianconera si è trasferito in Turchia al Galatasaray. Nel 2015 torna in Italia, acquistato dall'Inter: a Milano gioca un campionato e mezzo, prima del ritorno in Brasile.

L'Inter, attraverso i suoi canali social, ha voluto omaggiare l'ex centrocampista nerazzurro: "Grinta, passione e dedizione alla maglia. Buona fortuna Comandante".

Il messaggio di Felipe Melo

Questo il messaggio di Felipe Melo sui suoi profili social per annunciare il suo ritiro dal calcio giocato.

Oggi chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vita: la mia carriera da calciatore. Sono stati anni incredibili, pieni di battaglie e conquiste, ma soprattutto anni in cui ho visto il piano di Dio realizzarsi in ogni passo che ho compiuto. Tutto ciò che ho vissuto, ogni momento, è stato guidato dalla Sua mano, e sono eternamente grato per il privilegio di aver fatto ciò che amo. La mia forza è sempre venuta dalla fede, dall’amore e dalla misericordia di Dio. Nei momenti più difficili, Lui è stato con me, mi ha sollevato, e nei momenti di gloria, mi ha ricordato di essere grato. Ringrazio tutti i club in cui ho avuto il piacere di giocare, i tifosi, che sono stati il carburante del mio cammino, i miei compagni di squadra, tutte le persone che hanno segnato questa avventura e la mia famiglia, che ha sempre creduto in me. Ma, sopra ogni cosa, ringrazio Dio, che mi ha dato il talento, il coraggio e l’opportunità di vivere tutto questo. Ora mi affaccio con fiducia al prossimo capitolo, perché so che Lui continuerà a guidarmi. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia. Grazie, Gesù, per essere unico e sufficiente nella mia vita. Non smettete mai di sognare in grande, di profetizzare con convinzione e di agire, perché Lui realizza!.