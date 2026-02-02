Felipe Melo aggredito dai tifosi del Corinthians sugli spalti: la tensione è altissima

Momenti di caos allo stadio Mané Garrincha, dove Felipe Melo è stato insultato e affrontato da un tifoso del Corinthians. L’episodio, legato al suo passato al Palmeiras, è stato sedato dall’intervento della sicurezza.

La finale di Supercopa tra Corinthians e Palmeiras è stata segnata da momenti di forte tensione anche sugli spalti. Al centro dell’episodio Felipe Melo, presente allo stadio Mané Garrincha non da ex calciatore, ma come opinionista per un’emittente brasiliana.

Durante il percorso verso la postazione televisiva, Melo è stato bersagliato da un sostenitore del Corinthians: prima le provocazioni verbali, poi il faccia a faccia sempre più acceso, fino a quando il tifoso lo ha afferrato per la maglia.

L’intervento degli addetti alla sicurezza è stato immediato: i due sono stati separati e l’ex centrocampista accompagnato lontano dall’area, mentre il tifoso ha continuato a inveire.

Alla base dello scontro pesa il passato di Melo con la maglia del Palmeiras, rivale storico del Corinthians, un legame che continua a scatenare reazioni forti anche dopo il ritiro dal calcio giocato.

La finale della Supercoppa brasiliana ha visto il Corinthians opposto al Flamengo nello scenario del Mané Garrincha. La gara si è sbloccata al 26’, quando Paulista ha portato avanti il Corinthians. Poco prima dell’intervallo, Carrascal è stato espulso, costringendo il Flamengo a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica e chiudendo il primo tempo sull’1-0.

Nei minuti finali di recupero, al 90’+7, Yuri Alberto ha firmato il gol della sicurezza. Il match si è così chiuso sul 2-0, risultato che ha consegnato al Corinthians il trofeo di Supercoppa.

Nel pre-partita non sono mancati momenti di tensione sugli spalti. Felipe Melo, ex centrocampista che ha chiuso la carriera lo scorso anno ed era presente allo stadio come spettatore, è stato preso di mira da alcuni tifosi del Corinthians.

Un sostenitore è arrivato ad afferrarlo per la maglia mentre la sicurezza lo accompagnava al suo posto, prima che l’intervento degli steward e di altri presenti riportasse la calma.

Dopo la partita Felipe Melo è sceso in campo per commentare la finale e il Corinthians è andato a festeggiare proprio nei pressi della postazione tv: alcuni in Brasile hanno visto questa situazione come una provocazione nei confronti dell'ex Fiorentina, Juventus e Inter.