Quella di Federico Chiesa contro la Polonia, è stata la prima presenza in campo con la maglia della Nazionale da giocatore della Juventus. La prestazione dell'esterno offensivo trasferitosi in bianconero negli ultimi giorni di mercato, non è stata positiva. Il classe 1997 non è riuscito a lasciare il segno: grande generosità come sempre, ma poca incisività con, sulle spalle, la responsabilità di aver fallito una clamorosa palla gol in avvio di partita.

Federico Chiesa deludente nella sfida tra Polonia e Italia

Roberto Mancini ha deciso di fare affidamento su Federico Chiesa in occasione del match tra l’Italia e la Polonia, valido per la Nations League e finito con il risultato di 0-0. Il classe 1997 è stato schierato nel tridente offensivo con Belotti e Pellegrini, alto a destra. Una serata storta per il neo-giocatore della Juventus che non è riuscito a lasciare il segno. Qualche spunto e nulla più per Chiesa che ha affrontato il ruolo con la solita proverbiale generosità ma con poca lucidità. L'ex talento della Fiorentina ha provato anche alcuni inserimenti senza però riuscire a farsi trovare pronto in zona gol.

Clamoroso errore sotto porta di Federico Chiesa in Polonia-Italia

A tal proposito la principale occasione da gol della partita tra Polonia e Italia è arrivata sui piedi proprio di Federico Chiesa. Il classe 1997 su un cross di Belotti proveniente dalla sinistra, non è riuscito al limite dell'area piccola a deviare il pallone in rete. Un errore grossolano da parte del giocatore della Juventus che ha spedito la sfera alta sulla traversa, disperandosi per l'occasione sciupata. È la fotografia perfetta della serata di Chiesa, che probabilmente si è lasciato tradire anche dall'emozione. Spesso e volentieri soprattutto in occasione dei calci piazzati, il neo-compagno Leonardo Bonucci ha provato a dargli indicazioni, a conferma di una situazione che rivedremo anche in bianconero. Al minuto numero 70′ Mancini ha deciso di inserire Kean al posto di Chiesa, che potrebbe avere già con l'Olanda l'occasione di rifarsi.