Fallo horror di Krunic su Gaya: rissa in campo durante Valencia-Milan Il match amichevole tra Valencia e Milan è stato caratterizzato da un bruttissimo episodio che ha rovinato la serata al ‘Mestalla’. Una rissa in campo per un bruttissimo fallo di Krunic su Gaya poi sostituto per il durissimo colpo del giocatore rossonero sul capitano degli spagnoli, ha fortemente condizionato la gara. Testate, pugni e spintoni con protagonisti diversi calciatori rossoneri e spagnoli.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il match amichevole tra Valencia e Milan è stato caratterizzato da un bruttissimo episodio che ha rovinato la serata al ‘Mestalla'. Krunic ha commesso un fallo a dir poco da horror su Gaya. Il giocatore del Milan ha colpito il capitano avversario con un piede a martello sullo stinco che ha rischiato di far male seriamente Gaya. Testa a testa tra i due e poi pugno di Krunic allo stesso giocatore del Valencia. In campo si crea un capannello di persone attorno ai due giocatori prima che l'arbitro riesca a far tornare la calma.

Gaya è stato costretto ad uscire dal campo per evitare che le conseguenze dell'infortunio potessero essere più gravi ma anche per non rischiare che si potessero creare ulteriori risse in campo. Krunic è stato ammonito per il solo motivo che si tratta di un'amichevole ma la sua entrata è stata a dir poco tremenda. Ha colpito Gaya con il piede a martello rischiando seriamente di far male al suo avversario. La partita è poi ripresa con le squadre che si sono giocate il torneo in palio ai calci di rigore.

Dal dischetto è stato proprio Krunic a fallire il rigore decisivo che ha poi consegnato il successo al Valencia. Nervoso anche Stefano Pioli in panchina che in un primo momento non aveva capito cosa fosse accaduto ma dopo si è dovuto ricredere vedendo le condizioni di Gaya uscito dal campo tra le braccia dei sanitari. L'ennesima rissa di questa estate caldissima dopo l'episodio accaduto nella sfida tra Porto e Roma che vide protagonisti Mkhitaryan e Pepe divisi sempre dai propri compagni di squadra.

In questo caso invece a difendere Krunic dal capannello di giocatori del Valencia che si era creato attorno al giocatore, era stato subito Olivier Giroud, l'ultimo arrivato, che ha mostrato subito grande attaccamento alla squadra e senso di responsabilità. Ma oggettivamente, era davvero difficile poter difendere Krunic dopo quel bruttissimo fallo.