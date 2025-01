Fagioli accusato di essersi rifiutato di fare allenamento post-derby: cosa è successo dopo Toro-Juve

video suggerito

Fagioli accusato di essersi rifiutato di fare allenamento post-derby: cosa è successo dopo Toro-Juventus e la replica durissima del calciatore bianconero alle false illazioni sul suo conto.

A cura di Vito Lamorte

Nicolò Fagioli accusato di essersi rifiutato di fare allenamento dopo il derby di Torino. Il centrocampista della Juventus è finito al centro di una polemica social che lo ha portato a puntualizzare quanto accaduto nei minuti successivi alla gara pareggiata per 1-1 dai bianconeri allo stadio Olimpico Grande Torino.

Il calciatore non è stato impiegato da Thiago Motta e secondo alcuni video diffusi sui social si sarebbe rifiutato di svolgere il consueto lavoro di scarico a fine partita svolto dai giocatori della panchina non utilizzati. Una ricostruzione che ha subito fomentato la pancia di molti supporter bianconeri, che hanno accusato Fagioli in maniera netta per il suo comportamento ma senza sapere che la verità era tutt'altra.

Fagioli risponde alle accuse: "Inutile creare polemiche dove non esistono"

Nicolò Fagioli, attraverso i suoi profili social, ha spiegato quanto era successo dopo il fischio finale e ha messo a tacere una situazione a dir poco grottesca e surreale: il calciatore ha raccontato di essere semplicemente rientrato nello spogliatoio per riprendere guanti e cappellino per poi tornare a lavorare insieme ai compagni. Dopo il lavoro fatto con i compagni, Fagioli è andato a salutare i tifosi bianconeri presenti allo stadio Olimpico, lasciando loro pantaloncini e maglietta della gara.

Queste le sue parole sulla vicenda: "INUTILE CREARE POLEMICHE dove non esistono. Escono video dove scrivono che mi sono rifiutato di correre a fine partita. Informatevi bene prima di scrivere cose non vere. A fine partita sono andato a prendere guanti e capellino per poi uscire e fare la corsa con i miei compagni. Per poi infine andare a regalare la maglia e i pantaloncini ai nostri tifosi presenti allo stadio".