Fabio Paratici si dimette dal Tottenham dopo la sua condanna definitiva: “Periodo stressante” Fabio Paratici non sarà più il direttore generale del Tottenham: “Gli auguriamo ogni bene”

A cura di Ada Cotugno

Fabio Paratici ha rassegnato le dimissioni al Tottenham: l'ex dirigente della Juventus non sarà più il direttore generale del club inglese in seguito alla conferma della condanna in forma definitiva dell'inibizione di 30 mesi.

Nonostante il Collegio di Garanzia abbia restituito momentaneamente i 15 punti in classifica ai bianconeri, non è cambiata invece la sentenza per i quattro dirigenti deferiti per "violazioni gestionali", tra i quali anche Agnelli, Cherubini e Arrivabene. La FIFA ha deciso di estendere l'entità del divieto a livello mondiale e per questo Paratici questa mattina ha annunciato le sue dimissioni.

A confermarlo è stato il Tottenham attraverso un comunicato ufficiale rilasciato il giorno dopo la conferma della sentenza: "Il ricorso di Fabio Paratici non ha avuto successo. Fabio ha quindi preso la decisione di dimettersi con effetto immediato dal suo incarico nel Club per concentrarsi sulla sua posizione giuridica rispetto alle sentenze FIGC e FIFA".

Anche Daniel Levy, presidente degli Spurs, ha salutato il dirigente che da oggi non farà più parte del club: "Questo è stato un periodo stressante per Fabio e la sua famiglia. Volevamo assicurarci di aver consentito il rispetto del giusto processo. Fabio è un uomo che vive e respira il calcio, gli auguriamo ogni bene. Come delineato nei nostri risultati di fine anno, abbiamo iniziato diversi mesi fa a ristrutturare le nostre operazioni calcistiche e la scorsa settimana abbiamo annunciato la nomina di Scott Munn come Chief Football Officer a capo di tutti i dipartimenti. Continueremo a rafforzare le nostre funzioni calcistiche nei prossimi mesi".

Paratici era passato al Tottenham nell'estate 2021, dopo oltre dieci anni di esperienza alla Juventus. Con lui gli inglesi hanno fatto partire il progetto di ricostruzione guidato da Antonio Conte che ha invece lasciato l'Inghilterra qualche settimana fa. Il dirigente aveva lasciato la carica temporaneamente già lo scorso marzo, in attesa di conoscere l'esito del ricorso che ha dato ieri i suoi risultati.